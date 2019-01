Réaction du chef national de l'APN au remaniement ministériel : les priorités des Premières Nations doivent être les priorités du Canada





OTTAWA, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a réagi au remaniement ministériel effectué aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Celui-ci a déclaré qu'un engagement et des progrès constants concernant les priorités des Premières Nations sont essentiels afin d'aller de l'avant et de combler l'écart qui existe entre les Premières Nations et le reste du Canada.

« Même si les membres du cabinet changent, les peuples et enjeux des Premières Nations doivent demeurer une priorité, a affirmé le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Nous ferons en sorte que l'ensemble du cabinet comprenne que les préoccupations des Premières Nations sont les préoccupations du Canada. Les progrès nous font grandir ensemble. Nous transmettrons ce message au premier ministre et à son cabinet lors de notre rencontre au sujet des priorités des Premières Nations prévue aujourd'hui. »

Le Chef national Perry Bellegarde et les Chefs régionaux de l'APN rencontrent cet après-midi le premier ministre et les ministres du Cabinet fédéral, conformément à l'engagement en vertu du Protocole d'entente sur les priorités communes conclu entre l'APN et le Canada. La rencontre a été planifiée avant l'annonce du remaniement ministériel faite un peu plus tôt aujourd'hui.

Le Chef national Perry Bellegarde a remarqué certains changements au sujet des portefeuilles ministériels qui s'occupent des préoccupations des Premières Nations.

« Je me réjouis à la perspective de rencontrer le nouveau ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, et le nouveau procureur général, David Lametti dès que possible, a déclaré le Chef national Perry Bellegarde. Nous saluons le travail de l'ancienne procureure générale, Jody Wilson-Raybould à titre de première ministre de la Justice autochtone, et ses efforts visant à présenter le point de vue des Premières Nations à l'égard du système judiciaire du Canada. Je suis impatient de poursuivre notre collaboration dans le cadre de ses nouvelles fonctions de ministre des Anciens Combattants. La justice pour les anciens combattants des Premières Nations est une priorité de longue date pour moi et l'APN. C'est un privilège pour moi d'avoir eu l'occasion de travailler avec la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott. Je rends hommage à son travail à titre de ministre des Services aux Autochtones. Son ouverture et son engagement à travailler ensemble constituent un exemple positif pour n'importe quel gouvernement. »

