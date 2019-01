Le CRTC approuve l'acquisition des chaînes spécialisées Évasion et Zeste par Groupe TVA





MONTRÉAL, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe TVA salue la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui vient d'approuver l'ajout d'Évasion et Zeste à son offre de chaînes spécialisées. L'entreprise prévoit finaliser la transaction au cours des prochaines semaines, soit dès que les conditions d'approbation seront remplies.

Rappelons qu'au printemps dernier, Groupe TVA avait conclu une entente avec Serdy Média inc. dans le but d'acquérir les deux chaînes spécialisées. Ces chaînes diversifieront encore davantage l'offre de contenus télévisuels de Groupe TVA proposée aux téléspectateurs et aux annonceurs. L'entreprise s'est d'ailleurs engagée à tout mettre en oeuvre pour accroître leur rayonnement auprès du public, et ce, sur toutes les plateformes de diffusion.

Évasion et Zeste s'ajoutent donc à LCN, TVA Sports, addikTV, CASA, MOI ET CIE, PRISE 2 et Yoopa, portant désormais à neuf le nombre de chaînes spécialisées de Groupe TVA.

En ondes depuis 2000, Évasion propose une gamme d'émissions axées sur le voyage, le tourisme, l'aventure et la découverte des saveurs. Lancée en 2010, Zeste intéresse pour sa part les passionnés de cuisine, de gastronomie et des arts de la table.

