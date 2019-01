La Banque CIBC augmente le nombre de titres dans son émission d'actions privilégiées de série 49 de FPUNV





/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 14 janv. 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'en raison de la forte demande des investisseurs pour son émission précédemment annoncée d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux révisable de série 49 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les « actions de série 49 ») conforme aux Accords de Bâle III, le nombre de titres émis passera à 13 millions d'actions. Le produit brut de cette émission sera maintenant de 325 millions de dollars. La prise ferme sera assurée par un syndicat dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. La date de clôture prévue est le 22 janvier 2019.

Le produit net de la présente transaction sera affecté à des fins générales de la Banque CIBC.

Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

