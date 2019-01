Invitation aux médias - Lancement de Prox-Industriel





LAVAL, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Daniel Leclair, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCIL), et monsieur Yves D'Astous, président du conseil d'administration de Prox-Industriel, vous invitent au lancement officiel de Prox-Industriel, une nouvelle association dédiée aux industriels, distributeurs et grossistes de Laval. Ce sera aussi l'occasion d'annoncer le projet porté par Prox-Industriel grâce à la subvention du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).



DATE : jeudi le 17 janvier 2019

LIEU : chez Lumen au 4655, Desserte Nord, Autoroute 440 à Laval

HEURE : 16h00 à 18h30



Vin et bouchées seront servis.



Veuillez confirmer votre présence auprès de madame Geneviève Dufour par courriel (gdufour@ccilaval.qc.ca) ou par téléphone (450 682-5255, poste 226).





SOURCE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LAVAL

Communiqué envoyé le 14 janvier 2019 à 14:26 et diffusé par :