Un nouveau duplex accessible ouvre ses portes à Porter Creek





WHITEHORSE, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Deux nouveaux logements à Porter Creek sont prêts à accueillir les locataires de la Société d'habitation du Yukon. Le duplex comprend deux logements de deux chambres à coucher de 1 000 pi2 qui sont accessibles, éconergétiques et construits selon la cote ÉnerGuide 85.

Ces logements remplacent un logement social qu'il n'était pas possible de réparer. La Société d'habitation du Yukon sera propriétaire et exploitante de ces logements dans le cadre du programme de loyer proportionné au revenu, qui héberge les familles et les particuliers inscrits sur la liste d'attente de la Société d'habitation du Yukon.

Le financement de cet ensemble provient du Fonds pour le logement dans le Nord dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Ce nouvel ajout à notre parc de logements locatifs sociaux a fait bon usage de notre propriété existante à Whitehorse en remplaçant une maison individuelle par un duplex. Ce duplex éconergétique permettra à deux familles d'être logées en toute sécurité pour de nombreuses années à venir. » -- Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de participer à la création de ces nouveaux logements qui offriront à deux familles de Porter Creek un logement de qualité supérieure, accessible et éconergétique. Je suis heureux de constater que nous faisons des progrès en matière d'abordabilité du logement, tout en soutenant l'économie locale. » -- Larry Bagnell, député fédéral du Yukon

Faits en bref :

La construction des logements a coûté environ 551 000 $. L'aménagement paysager aura lieu à l'été 2019.

La Société d'habitation du Yukon compte plus de 700 logements sociaux dans 14 collectivités du Yukon où les locataires paient des loyers proportionnés au revenu, soit 25 % de leur revenu brut.

compte plus de 700 logements sociaux dans 14 collectivités du où les locataires paient des loyers proportionnés au revenu, soit 25 % de leur revenu brut. En plus des logements sociaux, la Société d'habitation du Yukon offre un programme de supplément au loyer qui subventionne le loyer pour les familles et les particuliers qui sont admissibles au logement social, mais qui ont une maison dans un marché privé de location.

offre un programme de supplément au loyer qui subventionne le loyer pour les familles et les particuliers qui sont admissibles au logement social, mais qui ont une maison dans un marché privé de location. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et l'engagement continu auprès d'autres intervenants, tels que les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs social et privé afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes :

