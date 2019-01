Une compagnie canadienne lance un décapant plus sécuritaire pour les usagers qui est cité en exemple par Mother Jones et CBS News





L'entreprise de Granby est à l'avant-garde des grands changements vécus dans l'industrie depuis le 31 décembre

GRANBY, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise Distributions J. Des Serres inc. a lancé un décapant innovateur et plus sécuritaire pour les usagers qui est cité comme exemple par des médias américains comme Mother Jones, Center for Public Integrity et CBS News. Le nouveau produit, appelé Super Décapant Nouvelle Génération, est désormais exempt de chlorure de méthylène et surpasse déjà les prochaines normes appelées à être implantées pour diminuer la toxicité des produits chimiques ménagers.

Étant déjà le plus grand producteur de décapant au Canada, Distributions J. Des Serres inc. est en voie de se positionner en tête des fabricants de produits de décapage sécuritaires au monde avec une nouvelle formule avant-gardiste sans chlorure de méthylène lancée au dernier trimestre de 2018.

Les grands quincailliers américains se positionnent contre le chlorure de méthylène

Les produits à base de chlorure de méthylène sont retirés progressivement des tablettes de plusieurs grands détaillants depuis le début juin 2018 aux États-Unis et au Canada, répondant ainsi aux pressions d'importants groupes environnementaux et représentants des familles de victimes. L'une de ces groupes, la coalition Safer Chemicals Healthy Families, a réussi à convaincre une demi-douzaine de grandes chaînes, comme Lowe's, Home Depot, Sherwin-Williams et d'autres de cesser la vente de ces produits décapants au 31 décembre 2018.

L'Europe interdit également ces produits depuis 2012. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, le chlorure de méthylène était l'ingrédient chimique le plus efficace dans la production de décapant et les produits de substitution n'offraient pas le même rendement.

Situation au Canada

Même si les décapants à chlorure de méthylène n'ont fait l'objet d'aucun rappel de Santé Canada ni causé de décès comme aux États-Unis, le président de Distributions J. Des Serres inc., Sébastien Plourde a pris les devants il y a quelques années en recherchant une formule plus sécuritaire pour ses produits.

« En 2018, nous avons conclu un important partenariat avec le Toxics Use Reduction Institute (TURI) de l'Université du Massachusetts qui ont développé un nouveau produit de décapage sans chlorure de méthylène qui est plus sécuritaire pour les usagers. Ce centre de recherche de haut niveau est tellement à la fine pointe que même Santé Canada s'y réfère pour déterminer les balises des prochaines normes en matière de produits chimiques plus sécuritaires, a déclaré M. Plourde. Je suis extrêmement fier de dire que jamais, en 70 ans, une alternative au Chlorure de méthylène n'avait été aussi efficace que maintenant ! »

Canadian Tire et Home Hardware ont suivi l'exemple de détaillants américains en cessant de vendre les décapants traditionnels à base de chlorure de méthylène et offrent désormais le Super Décapant Nouvelle Génération à leurs clients.

Un engagement ferme

Distributions J. Des Serres inc. annonce également avoir pris l'engagement que son nouveau produit, Super Décapant Nouvelle Génération, remplacera l'ensemble de la gamme régulière de produits décapants au 31 mars 2019 et cessera la production de tous produits contenant des solvants appartenant à la catégorie de produits chimiques « Benchmark 1 » de Green Screen Chemical Hazard Assessment.

À propos de Distribution J. Des Serres inc. / Super Décapant

Fondée en 1979, Super Décapant met au point un décapant à peinture, vernis et colle de première qualité. Les produits Super Décapant, offerts dans l'ensemble des quincailleries du Canada, contribuent à faire de l'entreprise le plus grand fabricant de décapants au pays. En 2018, l'entreprise annonce un important partenariat avec le Toxics Use Reduction Institute (TURI) de l'Université du Massachusetts et met en marché un nouveau produit de décapage sans chlorure de méthylène qui est plus sécuritaire pour les usagers. L'entreprise annonce que le Super Décapant Nouvelle Génération, développé par l'Université du Massachusetts, remplacera l'ensemble de la gamme régulière au 31 mars 2019. L'entreprise est en constante expansion et les projets de développement sont nombreux, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Europe.

