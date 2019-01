Le ministre Duclos annonce l'appel de candidatures pour le Comité consultatif national sur les Prix pour le bénévolat du Canada





GATINEAU, QC, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Par l'entremise des Prix pour le bénévolat du Canada, le gouvernement vise à inspirer les Canadiens de tous horizons à trouver de nouvelles façons de changer les choses au sein de leur communauté. Un comité composé de dirigeants et d'agents de changement du milieu bénévole est le mieux placé pour sélectionner les lauréats des Prix.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé l'appel de candidatures pour le Comité consultatif national sur les Prix pour le bénévolat du Canada. Ce Comité jouera un rôle important, conseillant et assistant le ministre sur toutes les questions ayant trait à la sélection des lauréats des Prix.

Le Comité sera composé de 15 membres dévoués et passionnés par le secteur du bénévolat. Ils auront travaillé ou fait du bénévolat pour des organismes sans but lucratif, dans le secteur des affaires ou dans le secteur communautaire. Le Comité consultatif national sur les Prix pour le bénévolat du Canada représente fièrement la diversité culturelle, linguistique et régionale du Canada.

« Chaque année, je suis impatient de collaborer avec les membres du Comité consultatif national, qui sont des experts dans la communauté des bénévoles, alors qu'ils m'aident à sélectionner les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada. Leur expérience est source de précieuses connaissances, car ils ont consacré d'innombrables heures de leur temps libre à opérer des changements positifs. Je me sens honoré de travailler avec eux et d'entendre leurs recommandations. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les candidatures pour le Comité consultatif national sur les Prix pour le bénévolat du Canada seront acceptées du 14 janvier au 15 février 2019.

seront acceptées du 14 janvier au 15 février 2019. Le Comité sera composé de 15 membres bénévoles.

Les membres du Comité rempliront un mandat de trois cycles de programme annuels.

Les membres seront sélectionnés par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Emploi et Développement social Canada ).

). En 2018, le Canada s'est classé au 15 e rang de l'indice mondial des dons, qui donne un aperçu de la portée et de la nature des dons dans le monde entier.

s'est classé au 15 rang de l'indice mondial des dons, qui donne un aperçu de la portée et de la nature des dons dans le monde entier. Près du tiers des Canadiens (31 %) ont fait du bénévolat au cours des 12 derniers mois.

Document d'information

Prix pour le bénévolat du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à reconnaître le temps et les ressources qu'ont consacrés les bénévoles. L'objectif des Prix pour le bénévolat du Canada consiste à souligner à l'échelle nationale la contribution qu'ont apportée des personnes, des organismes sans but lucratif et des entreprises aux collectivités par l'intermédiaire du bénévolat. Le bénévolat profite grandement aux autres activités gouvernementales qui incitent les gens à s'impliquer dans leur communauté et favorise les partenariats qui s'efforcent d'enrayer les problèmes sociaux persistants.

Au total, 21 prix seront remis, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale.

Il y a vingt prix régionaux, quatre pour chacune des cinq régions du Canada (l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies, et la Colombie-Britannique et le Nord) :

Leader émergent (jeunes de 18 à 30 ans);

Leadership communautaire (pour les volontaires individuels et les groupes);

Leadership d'entreprise (pour les entreprises);

Innovation sociale (pour les organismes sans but lucratif).

Il y a également un prix national :

Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie (généralement pour ceux qui ont fait du bénévolat pendant au moins 20 ans)

Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation en trois étapes :

Des représentants du Ministère vérifient que les candidatures satisfont aux critères d'admissibilité. Les examinateurs régionaux (des représentants bénévoles de partout au Canada ) évaluent les candidatures d'après des critères établis et dressent une liste des meilleures candidatures à soumettre à l'évaluation du Comité consultatif national. Le Comité consultatif national évalue les candidatures les mieux cotées et fait une recommandation au ministre aux fins d'une décision finale. Le Comité consultatif national est formé de membres bénévoles provenant de différentes régions du Canada , choisis par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

À propos des membres du Comité consultatif national

Les membres du Comité consultatif national conseilleront et assisteront le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (Emploi et Développement social Canada) sur toutes les questions ayant trait à la sélection des lauréats des Prix.

