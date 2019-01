Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue 181 000 $ au 60e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec





QUÉBEC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au 60e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui aura lieu du 13 au 24 février prochain.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière totalisant 181 000 $ pour soutenir cet événement.

Depuis soixante ans, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec connaît une progression constante. Il fait partie des événements phares hivernaux de la région de la Capitale?Nationale et constitue « le » rendez-vous incontournable des jeunes hockeyeurs tant d'ici que de l'étranger.

L'aide financière est répartie de la façon suivante : le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un soutien de 100 000 $ issu du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale. Le ministère du Tourisme alloue une somme de 75 000 $ provenant du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Pour sa part, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, par l'entremise de son Programme de soutien aux événements sportifs, verse 6 000 $.

Citations :

« Depuis soixante ans déjà, cet événement international, qui se déroule à Québec, nous offre l'occasion d'admirer les futures vedettes du hockey. De grands joueurs ont participé à ce tournoi d'envergure au fil des ans. Cette compétition permet également aux jeunes et aux familles d'ici et d'ailleurs de tisser de beaux liens d'amitié. Ces souvenirs demeureront gravés à tout jamais dans leur mémoire. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, un événement familial qui vient enrichir l'offre touristique régionale depuis soixante ans. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et les milliers de visiteurs qui prendront part à ce tournoi de hockey contribueront à la vitalité de la belle région de la Capitale-Nationale tout en découvrant ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Chaque mois de février, depuis aussi longtemps que je me souvienne, de jeunes hockeyeurs de toutes provenances se rassemblent à Québec pour prendre part au tournoi de hockey mineur le plus important du monde. Il faut dire qu'au Québec, le hockey coule dans nos veines et fait partie de notre ADN, et de voir ces jeunes vivre cette expérience unique est tout simplement merveilleux. Il est évident que ce genre de compétition les encourage à enfiler leurs patins et à s'amuser sur la glace! Notre gouvernement est fier de soutenir des événements qui donnent à la population le goût de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

