Futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges





« Pendant que les urgences de la région débordent, la CAQ s'entête à retarder l'échéancier »

- Marie-Claude Nichols

VAUDREUIL-DORION, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nichols, demande à nouveau à la Coalition avenir Québec (CAQ) de reculer dans le dossier de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Il y a un mois jour pour jour, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, a annoncé que son gouvernement renonçait au site prévu pour le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges.

Alors que la CAQ s'était engagée en campagne électorale à accélérer la construction de l'hôpital, cette décision de la ministre de la Santé aura pour effet de retarder l'échéancier. Rappelons que le site avait été choisi de consensus par les 23 maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Vaudreuil-Dorion et le gouvernement du Québec et qu'il correspond aux besoins de cet immense projet phare.

« Les débordements dans les hôpitaux de la région nous rappellent l'importance et surtout l'urgence de livrer ce nouvel hôpital dans les délais établis par le précédent gouvernement. Je demande à François Legault et à sa ministre de la Santé de reculer. Les citoyens ont besoin de cet hôpital, ce n'est pas le temps de retourner à la table à dessin. Cette décision est d'autant plus étrange, puisqu'un des sites considérés par le gouvernement est situé en zone inondable. »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

La députée de Vaudreuil déplore également de ne pas avoir été invitée à une rencontre de travail entre d'autres élus de la région et le cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui s'est tenue le 4 janvier dernier. « Seuls les députés caquistes ont été invités à cette rencontre. Cette partisanerie n'a pas sa place dans ce dossier. Nous partageons sûrement le même objectif d'offrir rapidement des services de santé aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges. »

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

