Projet d'investissement de 14,2 M$ en Montérégie - Le gouvernement du Québec accorde 2,5 M$ aux Fermes Burnbrae pour moderniser leurs installations

UPTON, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme ESSOR, une contribution financière de 2,5 millions de dollars à l'entreprise Les fermes Burnbrae. Cet investissement vise à soutenir la réalisation d'un projet évalué à 14,2 millions de dollars, qui permettra de créer dix emplois et d'en maintenir 110 autres à l'usine de production et de transformation d'oeufs située à Upton, dans la région de la Montérégie.

Cette initiative vise à moderniser les installations de l'usine afin de répondre notamment à l'augmentation de la demande d'oeufs liquides destinés au commerce de détail ainsi qu'aux marchés institutionnel et industriel. De plus, elle a pour but d'optimiser les activités de l'entreprise afin de favoriser le développement de ses marchés extérieurs. Les objectifs de ce projet concordent avec la direction que le gouvernement du Québec s'est donnée, soit de faire du développement économique l'un des piliers de son action.

Le député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre?du?Québec, M. André Lamontagne, a fait l'annonce de cet investissement aujourd'hui, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

« Alors que la concurrence est de plus en plus forte au sein de l'industrie agroalimentaire, les entreprises manufacturières québécoises doivent moderniser leurs installations et diversifier leurs marchés pour se distinguer. L'entreprise Les fermes Burnbrae a bien saisi cet enjeu, et notre gouvernement est fier de la soutenir dans ses démarches de croissance, lesquelles permettront d'ailleurs de créer dix emplois de qualité et d'en consolider 110 autres à l'usine d'Upton, en Montérégie. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre?du?Québec

« Les fermes Burnbrae représentent un acteur de premier plan du secteur de la production et de la transformation d'oeufs au Québec. C'est donc avec enthousiasme que nous appuyons la réalisation de ce projet, grâce auquel elles pourront renforcer leur compétitivité dans le domaine de la transformation alimentaire. Ce dernier constitue le secteur manufacturier le plus important du Québec, comptant à lui seul près de 70 000 emplois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Fondée en 1893 et ayant établi sa présence à Upton en 1983 par l'acquisition de l'entreprise La poule blanche, Les fermes Burnbrae se spécialisent dans la production et la transformation d'oeufs.

Le programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

du ministère de l'Économie et de l'Innovation vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable. Afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois, le gouvernement du Québec a mis en place, en partenariat avec Investissement Québec, l'Initiative manufacturière, un mouvement mobilisateur qui est porté par plusieurs partenaires et qui vise à inciter les entreprises manufacturières à prendre le virage vers l'industrie 4.0.

