Investissements Manuvie annonce une fusion de fonds proposée et une modification proposée de l'objectif de placement





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui son intention de mettre en oeuvre une fusion du Fonds d'appréciation d'actions internationales Manuvie avec le Fonds d'actions EAEO Manuvie (auparavant, Fonds ciblé international Manuvie) (les « Fonds »).



La fusion proposée est conçue pour éliminer la redondance et simplifier la plateforme de Manuvie pour les conseillers et les investisseurs. À l'heure actuelle, le sous-conseiller des deux Fonds est Pictet Asset Management.

La fusion proposée sera effectuée dans le cadre d'une opération imposable et devra être approuvée par les organismes de réglementation ainsi que par les porteurs de titres des Fonds. Le comité d'examen indépendant des Fonds a examiné la fusion proposée et a conclu qu'elle aboutit à un résultat juste et raisonnable pour les Fonds.

Investissements Manuvie propose également de modifier l'objectif de placement du Fonds d'actions EAEO Manuvie pour qu'il corresponde mieux à l'objectif et à la stratégie que le sous-conseiller emploie habituellement pour des mandats similaires. Une telle modification devra être approuvée par les porteurs de titres du Fonds d'actions EAEO Manuvie.

Les porteurs de titres des Fonds recevront un avis de convocation à l'assemblée et une circulaire de sollicitation de procurations par la direction à l'égard de ces propositions, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les approbations nécessaires des porteurs de titres seront demandées lors d'assemblées extraordinaires qui auront lieu vers le 14 mars 2019 pour les porteurs de titres inscrits au 31 janvier 2019. Sous réserve de l'obtention de ces approbations, Investissements Manuvie propose de fusionner les Fonds vers le 5 avril 2019.

Sous réserve de la mise en oeuvre de la fusion proposée, les frais de gestion payables à l'égard de la série F et de la série FT du Fonds d'actions EAEO Manuvie seront réduits de 0,08 %, avec prise d'effet après la fermeture des bureaux le 5 avril 2019.

À propos d'Investissements Manuvie

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. Investissements Manuvie est l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada; elle propose avec ses sociétés affiliées une grande variété de produits, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats de fonds distincts, des fonds communs et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2017, elle comptait environ 35 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 26 millions de clients. Au 30 septembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (863 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 27,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

