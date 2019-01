Avis aux médias - Les ministres Wilkinson et Lebouthillier visitent les Îles-de-la-Madeleine





OTTAWA, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, ainsi que l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, se rendront aux Îles-de-la-Madeleine le mardi 15 janvier 2019, pour y rencontrer les représentants locaux de l'industrie de la pêche, et discuter des priorités visant à soutenir l'économie locale et le mode de vie de l'archipel.

L'océan est présent dans chacun des aspects de la vie insulaire. La pêche récréative et la pêche commerciale sont profondément ancrées dans le quotidien et la culture des Madelinots. Par conséquent, les ministres Wilkinson et Lebouthillier sont impatients de profiter de cette tribune pour écouter les commentaires et discuter de l'industrie primaire des Îles-de-la-Madeleine -- ses pêches. Dans l'ensemble de la région, cette industrie emploie environ 15 % de la population locale.

Les Ministres sont heureux de rencontrer, entre autres, le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, ainsi que des membres des industries locales du homard, du crabe et du phoque.

Les Ministres saisiront également l'occasion de rencontrer les employés du ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Enfin, ils visiteront un site où des changements climatiques créés spécifiquement par l'homme ont des répercussions sur l'environnement côtier local.

Plus de 16 millions de dollars ont été tout récemment investis dans les ports pour petits bateaux du Québec, y compris dans la région de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine. Les représentants des médias sont invités à participer à une visite du port pour petits bateaux de l'Étang-du-Nord.

Visite du port pour petits bateaux



Date : Le mardi 15 janvier 2019 Heure : 15 h 30 Lieu : Installations portuaires de l'Étang-du-Nord

0, chemin Fougère

Étang-du-Nord (Québec)



Les Ministres seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Restez branché

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook,Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 14 janvier 2019 à 10:55 et diffusé par :