Une entreprise de Lanaudière investit dans l'innovation, optimise l'aménagement de son usine et implante une culture de fabrication « lean »

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière totalisant 2,6 M$ à Industries Mailhot

SAINT-JACQUES-DE-MONTCALM, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Industries Mailhot est une PME innovante située à Saint-Jacques dans la MRC de Montcalm. Pour continuer à améliorer son processus de fabrication et demeurer compétitive, cette entreprise bénéficiera de deux contributions remboursables totalisant 2 600 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Fondée en 1956, l'entreprise Industries Mailhot inc. se spécialise dans la conception et la fabrication de vérins hydrauliques à la fine pointe de la technologie. Ces vérins sont principalement utilisés par les manufacturiers d'équipements mobiles, tels que camions à benne et remorques, camions de collecte de déchets et équipements de déneigement. Outre son usine au Québec, Industries Mailhot exploite une usine au Mexique (Silao, État de Guanajuato) et possède des points de services en Alberta et aux É.-U.

Grâce à un premier soutien financier de 1 300 000 $, Industries Mailhot a procédé à l'optimisation de l'aménagement de son usine de Saint-Jacques afin de centraliser ses activités de production canadiennes.

Un deuxième appui financier, de 1 300 000 $, permettra à l'entreprise de développer de nouveaux produits innovants, grâce à l'acquisition d'équipements de pointe. Ce faisant, Industries Mailhot pourra améliorer sa productivité, diminuer ses coûts de fabrication, optimiser la flexibilité de son usine et augmenter ses ventes.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau. Les fonds, consentis par DEC, permettront à l'entreprise d'atteindre les objectifs de productivité qu'elle s'est fixés. La réalisation de ces projets générera des investissements totaux de près de 9 M$ ainsi que la création de 10 nouveaux emplois à Saint-Jacques.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« La contribution de notre gouvernement aidera à la création d'emplois et à la croissance économique dans la région de Lanaudière. L'aide accordée aujourd'hui à Industries Mailhot témoigne de notre engagement à soutenir les entreprises qui font croître l'économie et la prospérité dans toutes les régions du Québec. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

« Conformément à notre engagement visant à favoriser la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada s'est donné pour objectif d'offrir un meilleur soutien aux entreprises qui investissent pour améliorer leur productivité afin d'assurer leur croissance et celle de l'économie du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Pour croître, ça prend de la passion, de la détermination et une vision - mais aussi les moyens pour concrétiser cette vision. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'aide de DEC qui nous donne un précieux coup de main dans la réalisation de nos projets. »

Charles Massicotte, président, Industries Mailhot

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

