Karine Moses est nommée présidente de Bell Média, Québec





- S'ajoutent à ses responsabilités les activités de programmation et de production -

MONTRÉAL, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui que Karine Moses agira à titre de présidente de Bell Média, Québec. Cette nomination entre en vigueur dès maintenant. Les nouvelles fonctions de Karine Moses regroupent toutes les activités de programmation, de production et de gestion des opérations pour les chaînes de langue française de Bell Média, y compris RDS. Relevant de Randy Lennox, président de Bell Média, elle continuera de diriger la division Astral et demeurera responsable des ventes au Québec de ses bureaux de direction montréalais.

«?Karine est une dirigeante au leadership fort et novateur qui possède une expertise parfaitement arrimée à nos activités. Je suis convaincu que son leadership, sa créativité, sa vision et sa passion contribueront à assurer une gestion et une vision aussi efficaces que porteuses pour nos propriétés québécoises aujourd'hui et à l'avenir?», a déclaré M. Lennox.

«?C'est pour moi un honneur de prendre les commandes des activités de Bell Média au Québec et d'assurer un leadership qui confirmera notre position de tête au sein du marché. Je m'engage à poursuivre le travail remarquable de Gerry Frappier, qui a eu un impact considérable sur Bell Média et sur l'ensemble de l'industrie, tout en explorant de nouvelles avenues afin que notre entreprise s'adapte à l'industrie québécoise des médias, qui ne cesse d'évoluer?», a déclaré Karine Moses.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la décision de Gerry Frappier de prendre sa retraite le 31 mars 2019. Auparavant président, Télévision francophone et RDS, M. Frappier continuera de travailler au sein de Bell Média et agira à titre de conseiller spécial pendant la période de transition et jusqu'à sa retraite.

Karine Moses s'est jointe à Bell il y a plus de 20 ans. Elle occupe la fonction de présidente d'Astral, la division d'affichage extérieur de Bell Média, en plus d'agir à titre de vice-présidente, Bell Média Ventes, Québec, depuis 2016, assurant la gestion des revenus et des équipes de vente à l'échelle de la province. Pour consulter sa biographie complète, cliquez ici.

À propos de Bell Média

Chef de file de la création de contenu au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure, des médias numériques et bien d'autres. Bell Média détient 30 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, 30 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, et quatre services de télévision payante. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au pays, avec 215 chaînes musicales, y compris 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du Canada, le tout s'inscrivant dans le service de diffusion en continu et la marque iHeartRadio. Bell Média est propriétaire d'Astral Affichage, un réseau de publicité extérieure comptant plus de 30?000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média exploite aussi plus de 200 sites Web?; en plus de proposer des services de vidéo en continu, dont Crave, TSN Direct et RDS Direct?; ainsi que le réseau multichaîne Much Studios. L'entreprise produit des spectacles théâtraux en partenariat avec Iconic Entertainment Studios?; est actionnaire majoritaire de Pinewood Toronto Studios?; est partenaire du Groupe Juste pour rire, qui produit des spectacles en direct et des émissions de télévision humoristiques?; et possède Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs de services techniques de production télévisuelle en Amérique du Nord. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.BellMedia.ca.

