Le gouvernement du Canada soutient la capacité de recherche autochtone et la réconciliation

Attribution de 116 subventions pour cerner de nouvelles façons de mener des recherches avec les communautés autochtones

SASKATOON, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à coeur de renouer de solides relations avec les peuples autochtones, des relations fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et les partenariats. La reconnaissance des droits des Autochtones et de leurs connaissances traditionnelles aide à combler les écarts qui existent entre Autochtones et non-Autochtones sur le plan social, économique, environnemental et en santé.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé l'attribution de sommes pouvant aller jusqu'à 50 000 $ à 116 projets de recherche qui ont pour but de cerner de nouvelles façons de mener des recherches avec les communautés autochtones. Ces premières subventions Connexion - Capacité de recherche autochtone et réconciliation donnent suite concrètement à l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de soutenir la recherche autochtone interdisciplinaire qui contribue à mieux faire comprendre les facteurs associés à la réconciliation avec les personnes des Premières Nations et des peuples métis et inuit.

Cet investissement de 5,6 millions de dollars, que la ministre a annoncé au parc patrimonial Wanuskewin, permettra l'organisation de rassemblements communautaires et d'ateliers qui mobiliseront le savoir existant, dans le but de favoriser le dialogue et l'échange des connaissances. Plus de la moitié de ces subventions sont accordées à des organismes sans but lucratif autochtones, dont Indigenous Works. Cet organisme établi à Saskatoon collabore avec des chercheurs de l'University of Regina à des travaux portant sur des stratégies d'inclusion des Autochtones en milieu de travail et sur la collaboration des entreprises avec les Autochtones.

« Cela fait trop longtemps que les personnes des Premières Nations et des peuples métis et inuit du Canada sont tenues à l'écart de la recherche qui se fait au pays, et c'est pour cette raison que nous entendons veiller à ce que les politiques et le financement en matière de recherche profitent à l'ensemble des Canadiens et à ce que tous et toutes, y compris les peuples autochtones, en tirent pleinement parti. Notre gouvernement est conscient de la valeur de la recherche autochtone, et il respecte toutes les dimensions des connaissances autochtones au sujet des liens qui existent entre les personnes, les lieux et la nature. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Cette nouvelle initiative a suscité énormément d'intérêt, comme en font foi les très nombreuses propositions d'excellente qualité reçues de chercheurs et d'organismes autochtones, et nous en avons été ravis. Les organismes subventionnaires du gouvernement fédéral sont fiers d'être des acteurs de premier plan de la mission qui consiste à accroître la capacité des communautés autochtones d'exécuter des recherches et d'établir des partenariats avec l'ensemble du milieu de la recherche. »

- Le président du Comité de coordination de la recherche au Canada et président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ted Hewitt

« Cette reconnaissance et ce soutien vont consolider la capacité de recherche d'Indigenous Works et permettre à l'organisme de remplir plus rapidement sa mission, à savoir faire en sorte que les Autochtones participent davantage à l'économie en appuyant des recherches menées par des Autochtones qui sont à la fois novatrices et pertinentes sur le plan culturel. Au moyen d'une action concertée à l'échelle du Canada, nous pouvons insuffler un nouvel esprit de réconciliation économique et ainsi créer davantage d'emplois et favoriser les investissements sociaux et d'affaires. »

- La présidente et chef de la direction d'Indigenous Works, Kelly Lendsay

« Cet investissement fait fond sur l'importance toujours grandissante que prennent la recherche et la mobilisation axées sur les questions autochtones à l'University of Saskatchewan. Il en résulte de nouvelles occasions de mener des recherches novatrices et interdisciplinaires en partenariat avec les communautés autochtones. Nous croyons que ces projets des plus inspirants contribueront à un plan stratégique national de recherche autochtone et de formation en recherche autochtone qui sera transformateur et fera progresser le processus de réconciliation. »

- Le recteur de l'University of Saskatchewan, Peter Stoicheff

Les chercheurs des organismes sans but lucratif autochtones et non autochtones ainsi que les chercheurs d'établissements d'enseignement postsecondaire pouvaient présenter une demande de subvention Connexion - Capacité de recherche autochtone et réconciliation.

Ces subventions ont été créées pour donner suite à l'engagement qu'a pris le Comité de coordination de la recherche au Canada d'instaurer un dialogue national visant l'élaboration, de concert avec les communautés des Premières Nations et des peuples métis et inuit, d'un modèle de formation en recherche autochtone interdisciplinaire qui contribuera à la réconciliation des peuples autochtones avec les non-Autochtones.

d'instaurer un dialogue national visant l'élaboration, de concert avec les communautés des Premières Nations et des peuples métis et inuit, d'un modèle de formation en recherche autochtone interdisciplinaire qui contribuera à la réconciliation des peuples autochtones avec les non-Autochtones. Le Conseil de recherches en sciences humaines administre cette occasion de financement, en collaboration avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada .

recherches en sciences humaines administre cette occasion de financement, en collaboration avec le recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du . Depuis un an, le Conseil de recherches en sciences humaines a noué un dialogue avec les chercheurs et les organismes autochtones dans le cadre de tables rondes, d'ateliers et d'échanges en ligne.

recherches en sciences humaines a noué un dialogue avec les chercheurs et les organismes autochtones dans le cadre de tables rondes, d'ateliers et d'échanges en ligne. Ces subventions sont accordées pour soutenir les organismes autochtones en vue de l'organisation d'activités de mobilisation et de la préparation d'exposés de position qui seront présentés à l'occasion d'un grand dialogue national prévu au printemps 2019.

