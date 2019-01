Convocation - Annonce d'une aide financière à l'entreprise Barrette-Chapais

Postes Canada a émis le deuxième volet de la série pluriannuelle Terre de nos aïeux - titre inspiré d'un passage d'Ô Canada - grâce auquel les Canadiens pourront visiter en images certains des lieux incontournables les plus majestueux et mémorables...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des réductions de voie sur le pont-jetée LaSalle aux fins de travaux d'entretien pendant la période suivante : du mardi 15 janvier, à 19 h, au...

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, ainsi que l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, se rendront aux...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'une voie en chaque direction sur le pont levant du canal de Burlington sera fermée aux fins de travaux de réparation pendant la période suivante : le mardi 15...

La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Dolbeau-Mistassini et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur...