Le premier ministre annonce des changements au Conseil des ministres

OTTAWA, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des changements au Conseil des ministres et accueilli de nouveaux députés au sein du Cabinet.

Jane Philpott , actuellement ministre des Services aux Autochtones et vice?présidente du Conseil du Trésor, devient présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique.

, actuellement ministre des Services aux Autochtones et vice?présidente du Conseil du Trésor, devient présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique. Seamus O'Regan , actuellement ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, devient ministre des Services aux Autochtones.

, actuellement ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, devient ministre des Services aux Autochtones. Jody Wilson-Raybould , actuellement ministre de la Justice et procureur général du Canada , devient ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale.

, actuellement ministre de la Justice et procureur général du , devient ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. David Lametti , actuellement secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, devient ministre de la Justice et procureur général du Canada .

, actuellement secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, devient ministre de la Justice et procureur général du . Bernadette Jordan , actuellement secrétaire parlementaire du ministre des Institutions démocratiques, devient ministre du Développement économique rural.

Nos économies rurales sont le moteur de notre réussite en tant que pays. À titre de ministre du Développement économique rural, la ministre Jordan supervisera l'élaboration d'une stratégie de développement rural visant à encourager la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du Canada. Elle prendra également des mesures pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de foyers et d'entreprises en région rurale aient accès à l'Internet haute vitesse. Elle travaillera également avec les municipalités, les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour répondre aux besoins particuliers et divers des communautés en matière d'infrastructures.

L'honorable Scott Brison a démissionné de son poste à titre de président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique. Cette décision entre en vigueur immédiatement. Le premier ministre a remercié M. Brison de ses contributions remarquables en tant que membre du Conseil des ministres et d'avoir servi les Néo?Écossais et tous les Canadiens pendant des dizaines d'années.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes pour offrir aux Canadiens vivant en région rurale et en région éloignée accès à des services vocaux et d'Internet à large bande, y compris les suivantes :

a pris des mesures concrètes pour offrir aux Canadiens vivant en région rurale et en région éloignée accès à des services vocaux et d'Internet à large bande, y compris les suivantes : fournir un investissement de 500 millions de dollars d'ici 2021 dans le cadre du programme Brancher pour innover visant à favoriser l'établissement d'infrastructures nouvelles, à améliorer les infrastructures existantes et à fournir des services Internet haute vitesse à 300 communautés rurales et éloignées du Canada ;

accorder une somme de 750 millions de dollars sur cinq ans par l'entremise du régime de financement de la large bande du CRTC pour appuyer des projets de construction ou de mise à niveau d'infrastructures de services d'accès Internet à large bande fixes et sans fil mobiles dans les régions mal desservies du Canada ;

permettre aux entreprises de télécommunications canadiennes d'amortir plus rapidement une part importante du coût total des investissements faits dans les infrastructures à large bande, par l'entremise du nouvel Incitatif à l'investissement accéléré.

Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 585 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure locaux dans des communautés rurales et du Nord.

a investi plus de 585 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure locaux dans des communautés rurales et du Nord. La ministre Jordan sera la première femme ministre à représenter une circonscription fédérale de la Nouvelle?Écosse dans l'histoire du Canada .

