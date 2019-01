Chorus Aviation annonce une entente modifiant et prolongeant le contrat d'achat de capacité et un placement en actions de 97,26 millions de dollars par Air Canada





Le contrat d'achat de capacité (« CAC ») sera modifié et prolongé d'une durée additionnelle de 10 ans prenant fin le 31 décembre 2035, garantissant la place de Jazz au sein du réseau régional d'Air Canada pour les 17 prochaines années.

Dans l'ensemble, les produits tirés du CAC prévus au contrat augmenteront de 940 millions de dollars, pour s'établir à 2,5 milliards de dollars sur la durée du contrat modifié, déduction faite des réductions au titre des frais fixes à court terme.

Le partenariat stratégique sera renforcé grâce à un placement en actions de 97,26 millions de dollars dans Chorus par Air Canada.

Grâce au produit tiré du placement en actions d'Air Canada, Chorus pourra investir dans ses activités de location, notamment en achetant de nouveaux appareils plus gros qui généreront des produits de location additionnels aux termes du CAC.

Le CAC modifié réduira considérablement le risque lié aux marges pour Jazz en limitant son exposition aux coûts contrôlables à un plafond de 2 millions de dollars par année.

Chorus prévoit continuer de générer des flux de trésorerie à l'appui de son dividende actuel.

Grâce à une entente de mobilité des pilotes améliorée, les pilotes de Jazz auront la possibilité de faire carrière au sein d'Air Canada.

Les opérations sont assujetties à certaines conditions importantes préalables à la clôture.

HALIFAX, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR) (« Chorus »), société mère de Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), a annoncé aujourd'hui que les parties avaient conclu une entente modifiant et prolongeant le contrat d'achat de capacité (le « CAC ») conclu entre Jazz et Air Canada, et qu'Air Canada allait réaliser un placement en actions de 97,26 millions de dollars dans Chorus. Cette entente prolongera la durée du CAC jusqu'en 2035, créant ainsi le plus long partenariat stratégique entre Jazz et Air Canada à ce jour.

Quatre ans après avoir modifié avec beaucoup de succès le CAC, les deux parties prennent de nouveau des mesures afin d'assurer la compétitivité à long terme et la vigueur de leur alliance. Grâce à cette modification, les parties s'attaqueront avec efficacité à la concurrence accrue à l'échelle nationale et internationale, à l'évolution de la demande sur le marché et à la fluctuation du prix du carburant, grâce à des modifications importantes qui permettront de moderniser le parc aérien et d'en augmenter la taille des appareils. Chorus et Air Canada ont aujourd'hui saisi cette occasion de renforcer leur partenariat stratégique.

« Cette entente mutuellement bénéfique nous permet de répondre, d'une manière proactive et collaborative, à la nécessité de s'adapter à un environnement concurrentiel exigeant en constante évolution », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction, Chorus. « Grâce à notre capacité éprouvée de trouver des solutions au profit à long terme des parties prenantes de Chorus, nous avons encore une fois réussi à resserrer un peu plus les liens qui nous unissent avec Air Canada pour les 17 prochaines années. Nous avons saisi cette occasion afin de nous doter d'un horizon temporel de premier plan dans le secteur à l'appui de notre précieuse cliente, ce qui démontre clairement la vigueur du partenariat stratégique unissant Chorus et Air Canada. Le contrat modifié procurera certitude et prévisibilité à nos actionnaires, employés et autres parties prenantes. Chorus prévoit continuer de générer des flux de trésorerie à l'appui du dividende actuel et demeure déterminée à créer de la valeur additionnelle au moyen de la croissance continue de ses activités de location, ce que cette entente permet d'autant. »

« Air Canada approfondit son partenariat avec Chorus grâce à la conclusion d'un CAC amélioré pour les activités de transport aérien de Jazz et à notre placement en actions dans Chorus. Ces opérations renforceront nos sociétés respectives au profit de nos employés, de nos investisseurs et, surtout, de nos clients, en nous permettant de moderniser notre parc aérien régional et de répondre plus habilement à l'évolution des conditions de marché, tout en restant en tête de nos concurrents », a expliqué Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

L'entente confirme une suite de réponses positives à un secteur en constante évolution et est prolongée jusqu'au 31 décembre 2035, ce qui garantit la place de Jazz au sein du réseau régional d'Air Canada aux termes des modalités clés suivantes :

Chorus et Air Canada deviennent de véritables alliées dans le secteur de l'aviation et renforcent leur partenariat stratégique grâce à un placement en actions de 97,26 millions de dollars dans Chorus par Air Canada. Air Canada souscrira 15 561 600 actions à droit de vote de catégorie B du capital de Chorus au moyen d'un placement privé, au prix de 6,25 $ chacune, ce qui représente une prime de 5,0 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours à la fermeture des marchés le jeudi 10 janvier 2019. À la clôture, Air Canada devrait détenir environ 9,99 % des actions à droit de vote variable de catégorie A et des actions à droit de vote de catégorie B émises et en circulation de Chorus, sur une base regroupée. La Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé conditionnellement l'émission d'actions à droit de vote de catégorie B dans le cadre du placement privé sous réserve des conditions habituelles.

Chorus affectera une tranche d'environ 60 % du produit tiré du placement à l'achat de neuf nouveaux gros appareils CRJ 900 (76 sièges) en vue de moderniser le parc aérien de Jazz et de générer des produits de location additionnels aux termes du CAC. Chorus a conditionnellement obtenu la capacité d'acheter les CRJ 900. Chorus affectera le solde du produit en question à l'acquisition et à la location d'appareils hors du CAC.

Chorus et Air Canada concluront une convention de droits des investisseurs régissant les modalités du placement d'Air Canada dans Chorus. Air Canada aura un siège au conseil de Chorus et y nommera Michael Rousseau , chef de la direction par intérim et chef des finances d'Air Canada. Sous réserve de certaines exceptions limitées, Air Canada conservera son placement pendant au moins 60 mois et appuiera la stratégie de croissance de Chorus en participant au régime de réinvestissement des dividendes et en respectant les dispositions en matière de statu quo usuelles. Air Canada disposera également de droits préférentiels de souscription proportionnels lui permettant de maintenir son pourcentage de participation dans Chorus.

Au total, le contrat de 17 ans procurera des produits d'au moins 2,5 milliards de dollars, dont une tranche de 1,6 milliard de dollars, ou 65 %, proviendra des activités de location d'appareils, à l'appui de la transformation continue des activités de Chorus grâce à la transformation des produits tirés du CAC en produits tirés de la location d'appareils.

Grâce au CAC modifié, les produits prévus au contrat devraient augmenter de 940 millions de dollars au total, soit 310 millions de dollars au titre des frais fixes et 630 millions de dollars au titre des produits tirés de la location d'appareils aux termes du CAC.

Grâce à l'acquisition d'appareils supplémentaires, Chorus bénéficiera d'une protection fiscale et de reports d'impôt considérables grâce à des déductions accrues au titre de l'amortissement fiscal.

Air Canada réalisera des économies de coûts en raison de la réduction des frais fixes, surtout en 2019 et en 2020, où elle bénéficiera d'une diminution de 36 millions de dollars chaque année, puisque Chorus réduira les tarifs fixes supérieurs aux taux du marché, qui sont reportés de l'ancien contrat. Les incitatifs liés au rendement offerts maximums seront réduits à des niveaux qui seront davantage conformes aux normes du marché et, à supposer que les résultats atteints soient conformes au rendement historique, les produits tirés des incitatifs liés au rendement diminueront, selon les estimations, de 12 à 14 millions de dollars en 2019 et en 2020.

Les réductions des produits tirés des frais fixes à court terme et des incitatifs liés au rendement sont plus que compensées par les produits supplémentaires tirés de la location d'appareils aux termes du CAC, à compter de 2020 et jusqu'à la fin de la durée prolongée, en 2035.

jusqu'à la fin de la durée prolongée, en 2035. Le CAC modifié réduira considérablement le risque lié aux marges pour Jazz en limitant son exposition aux coûts contrôlables à un plafond de 2 millions de dollars par année.

Air Canada consolidera une plus grande part de sa capacité régionale globale dans la zone couverte par Jazz, ce qui garantira encore plus la place de Jazz au sein du réseau régional d'Air Canada.

Le parc aérien visé, qui comptera au moins 105 appareils jusqu'en 2025 et au moins 80 appareils à 75 places entre 2026 et 2035, procurera un flux minimal prévisible de produits prévus par contrat pendant 17 ans.

Le parc aérien sera d'abord modifié au moyen de l'ajout de cinq appareils CRJ 900 fournis par Air Canada, dont la livraison devrait commencer au cours du premier semestre de 2019.

par Air Canada, dont la livraison devrait commencer au cours du premier semestre de 2019. Chorus obtiendra le statut de partenaire privilégié dans le cadre de l'exploitation d'appareils comptant jusqu'à 50 sièges grâce au droit d'égaler les offres de tiers, ce qui accroîtra les occasions de croissance.

Grâce à une entente de mobilité des pilotes améliorée, les pilotes de Jazz auront la possibilité de faire carrière au sein d'Air Canada.

Chorus prévoit continuer de générer des flux de trésorerie à l'appui du dividende actuel.

Étant donné la prolongation de 10 ans du CAC modifié, Jazz et ses employés profiteront de la certitude accrue des activités.

La modification du CAC et le placement d'Air Canada sont subordonnés l'un à l'autre et demeurent sous réserve d'un certain nombre de conditions préalables à la clôture, y compris la ratification des modifications apportées à la convention collective convenue avec les réserves d'usage entre Jazz et ses pilotes, qui sont représentés par l'Air Line Pilots Association International (l'« ALPA »), et la satisfaction des conditions de l'approbation conditionnelle de l'inscription à la cote de la TSX. Le conseil exécutif supérieur de l'ALPA représentant les pilotes de Jazz a commencé le processus de ratification, qui devrait se terminer au plus tard le 1er février 2019. Si toutes les conditions sont remplies, la modification du CAC prendra effet en date du 1er janvier 2019.

Téléconférence et émission Web à l'intention des investisseurs

Chorus tiendra une téléconférence à l'intention des analystes à 10 h 00, heure de l'Est, le lundi 14 janvier 2019 pour discuter du CAC modifié avec Air Canada. On pourra participer à la conférence en composant le 1 888 231?8191. La téléconférence sera diffusée simultanément sur le Web, en mode audio, à l'adresse : https://event.on24.com/wcc/r/1914466/4C5E38354E1F97176174D666ED67743F

Pour visionner et télécharger les diapositives de la présentation, veuillez vous rendre à http://fr.chorusaviation.ca/download/CPA+Amendment+2019.pdf.

La téléconférence diffusée sur le Web sera archivée sur le site Web de Chorus, à l'adresse www.chorusaviation.ca, sous Rapports > Présentations de la haute direction. On pourra l'écouter en différé jusqu'à minuit, heure de l'Est, le 22 janvier 2019, en composant le 1 855 859?2056 (sans frais), et en entrant le code d'accès 8983833#.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2009, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital Corp., entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., des sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la TSX sous le symbole « CHR ».

www.chorusaviation.ca

À propos de Jazz

Jazz est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est la propriété de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Jazz est le plus important transporteur aérien régional au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz effectue plus de vols et dessert plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 4 600 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert des marchés à faible trafic ainsi que des marchés à trafic élevé pendant les périodes hors pointe à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier et Embraer. Les Services techniques Jazz fournissent des services de révision générale, de réparation et de remise à neuf à des tiers tout demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. Cette information peut, entre autres, porter sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des mesures futures.

L'information prospective concerne des analyses et d'autres informations qui sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants ne pouvant être établies dans l'immédiat et d'autres événements incertains. Par nature, l'information prospective repose sur des hypothèses, dont celles qui sont décrites ci?dessous, et elle comporte des risques et incertitudes importants. Aucune prévision ou projection n'est donc entièrement fiable en raison, notamment, des circonstances externes, de l'évolution des conditions du marché et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Cette information met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective. L'entrée en vigueur des modifications apportées au CAC et la réalisation du placement en actions d'Air Canada dans Chorus sont subordonnées l'une à l'autre et sont assujetties à un certain nombre de conditions (y compris la ratification de la convention conclue avec les réserves d'usage entre Jazz et l'ALPA au nom des pilotes de Jazz et la satisfaction des conditions de l'approbation conditionnelle de l'inscription à la cote de la TSX); rien ne garantit que ces opérations seront réalisées ou qu'elles le seront comme il est décrit dans le présent communiqué, ni qu'elles donneront lieu aux avantages prévus. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des attentes formulées dans le présent communiqué comprennent, notamment, des changements liés à la situation financière ou aux perspectives d'avenir d'Air Canada, des développements défavorables touchant le secteur du transport aérien en général, les risques liés à la location d'appareils (y compris la situation financière des preneurs à bail, la disponibilité des appareils, l'accès aux capitaux, la fluctuation de la valeur du marché des appareils et les risques afférents à la concurrence et à la situation politique), des litiges ou des mesures réglementaires, et toute modification future (s'il y a lieu) de la politique de Chorus en matière de dividendes. Pour un exposé détaillé des risques, se reporter à la notice annuelle de Chorus datée du 14 février 2018 et aux rapports de gestion datés du 14 février 2018 et du 13 novembre 2018. L'information prospective figurant dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus en date du 14 janvier 2019 et pourrait changer après cette date. Chorus décline toutefois toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier cette information prospective à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

