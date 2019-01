La technologie chinoise de la conduite autonome s'est propulsée sur le devant de la scène avec Kuandeng Technology, qui a réussi une belle percée grâce à ses cartes haute précision





LAS VEGAS, 14 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Le salon CES 2019 est toujours aussi attrayant et fascisant, et les entreprises chinoises y jouent un rôle de plus en plus important. Près d'un tiers des exposants viennent de la Chine. En effet, les entreprises chinoises sont en train de surpasser leurs concurrents à une vitesse remarquable, et ce en particulier dans le domaine prisé de la conduite autonome.

Lors de cette édition du CES, l'entreprise chinoise, Kuandeng Technology, en tant que représentante du secteur de la cartographie de haute précision, a exposé aux utilisateurs du monde entier l'avantage principal des produits et technologies de pointe intégrant des cartes de haute précision. L'entreprise a prouvé sa capacité à devenir le meilleur partenaire pour les constructeurs automobiles qui souhaitent explorer le marché de la conduite autonome en Chine.

Kuandeng Technology détient des technologies de base centrées sur l'IA, telles que l'apprentissage approfondi, la vision 3D, la reconnaissance d'images, la robotique, l'élaboration automatique de cartes, les services de cartographie basés dans le cloud, et bien plus encore. La plate-forme est capable de générer des cartes de haute précision de manière rapide et sans recourir à de gros efforts humains. L'entreprise est devenue un fournisseur de services de premier plan en ce qui concerne les solutions intégrées de cartographie haute précision.

La solution cartographique préinstallée haute définition dotée d'une précision centimétrique intègre des données telles que le type de voie, la largeur de la voie, des points de repère, des barrières, le type de bord de route, mais également des informations de base comme la forme, la pente, la courbure, la chaussée et le sens de la voie. Le module de localisation à haute précision acquiert l'image par la caméra, extrait les éléments de la carte grâce au module de détection, compare l'image aux cartes de haute précision et combine les signaux GPS ainsi que ceux de la centrale inertielle et de la vitesse des roues pour obtenir la position et la pose précises du véhicule sur les cartes haute définition. Le module crowdsourcing est divisé en deux parties, à savoir le côté véhicule et le cloud. Le côté véhicule recueille des cartes vectorisées, des poses et d'autres informations pour ensuite les retransmettre au cloud. Les cartes haute définition sont générées moyennant une segmentation régionale intelligente et un regroupement spatial hiérarchique. Cela a permis de résoudre des problèmes comme le coût de la collecte et la fréquence de mise à jour.

En outre, la cartographie est un domaine qui met en exergue une combinaison de technologie et d'expérience et qui requiert une accumulation d'expérience industrielle. L'élaboration de cartes de haute qualité et de haute précision est l'apanage des professionnels du secteur de la cartographie. Kuandeng Technology a également attiré un grand nombre de diplômés des meilleures universités du monde ayant une formation en cartographie.

Les principaux utilisateurs de cartes haute précision sont les constructeurs automobiles. La période de certification est longue et le remplacement d'un fournisseur est coûteux. Kuandeng a pris l'initiative d'établir une coopération avec les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de niveau 1, et maintient toujours son avantage de précurseur.

