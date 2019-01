De nouveaux fonds pour des projets d'infrastructures vertes au Québec





VARENNES, QC, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures vertes aide les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter leur résilience aux changements climatiques. Cela permet aussi de préserver la santé publique, de protéger l'environnement et de créer une économie axée sur la croissance écologique.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Mme Vicki?May Hamm, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement local totalisant 1,5 million de dollars pour deux projets dans le cadre du programme Municipalités pour l'innovation climatique.

Une somme de 750 000 dollars permettra aux municipalités de Varennes, Maniwaki, Saint?Fulgence, Saint?Siméon, Saint?Charles?sur?Richelieu, Carleton?sur?Mer, Saint?Constant, Mercier, Îles?de?la?Madeleine et la MRC de Pontiac d'ajouter chacune un véhicule électrique en autopartage dans les parcs de véhicules municipaux et de mettre en place des stations-service électriques. Ces véhicules serviront aux employés municipaux pendant les heures de travail. Lorsque non utilisés, ils seront mis à la disposition de la collectivité. Ce projet vise à expérimenter des solutions innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers la province.

La Ville de Rivière-du-Loup bénéficiera également d'un montant de 750 000 dollars pour améliorer son réseau d'égout pluvial - dont la faible capacité entraîne actuellement des débordements - et pour procéder à la réfection de l'une des rues les plus achalandées de la ville. Le projet consiste à construire un égout pluvial, des bassins de rétention des eaux pluviales, des rigoles et de nouveaux puisards afin de mieux gérer les eaux de ruissellement. Une fois complétés, ces travaux permettront de mieux protéger les résidences et les entreprises contre les inondations, d'améliorer la sécurité et la circulation le long de ce tronçon clé du centre-ville et de réduire les débordements d'égouts dans l'environnement.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des projets qui appuient les municipalités dans la planification, la construction et l'entretien des infrastructures de manière plus stratégique. C'est grâce à des partenariats comme celui que nous avons établi avec la FCM que nous doterons notre pays des meilleures infrastructures du 21e siècle. Les investissements locaux que nous annonçons aujourd'hui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribueront à bâtir une économie axée sur la croissance propre et renforceront la classe moyenne. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les municipalités ont un rôle déterminant face aux changements climatiques, et elles ouvrent la voie en matière de solutions novatrices. La FCM est fière d'appuyer ces nouvelles démarches visant à bâtir des collectivités plus durables et plus résilientes où il fait bon vivre. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nos programmes appuient des solutions locales qui ont un impact national et qui contribuent au renouvellement des infrastructures et à notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Mme Vicki-May Hamm, présidente de la FCM

Document connexe

Document d'information : Descriptions de projets

Faits en bref

Le programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC) aide les municipalités et leurs partenaires au moyen de financement, de formation et de partage d'informations. Il est conçu pour aider les municipalités canadiennes à mieux se préparer et à s'adapter à la nouvelle réalité des changements climatiques ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mis en oeuvre par la Fédération canadienne des municipalités, le MIC est un programme quinquennal de 75 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada .

. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur un période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes, dans les infrastructures sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur un période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes, dans les infrastructures sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans des collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures vertes, ce qui comprend 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissement par la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Programme Municipalités pour l'innovation climatique

Financement de la FCM

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 14 janvier 2019 à 09:30 et diffusé par :