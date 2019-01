Avis aux médias - Le ministre Rodriguez de passage dans des régions du Québec





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, se rendra dans les régions de Bécancour?Nicolet?Saurel, Berthier?Maskinongé, Richmond?Arthabasca et Mégantic?L'Érable pour annoncer plusieurs appuis à des programmes culturels et des clubs de motoneige de la région

QUÉBEC, le 14 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, se rendra dans les régions de Bécancour?Nicolet?Saurel le mardi 15 janvier et de Berthier?Maskinongé le mercredi 16 janvier pour annoncer l'octroi de fonds à des programmes culturels et à des clubs de motoneige de la région.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités médiatiques du mardi 15 janvier 2019

Activité no 1 ? visite au Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy

DATE :

Le 15 janvier 2019

HEURE :

9 h 30

LIEU :

Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy

207, rue Prince

Sorel (Québec)

Activité no 2 ? visite au Café culturel de la Chasse-galerie

DATE :

Le 15 janvier 2019

HEURE :

13 h 30

LIEU :

Café culturel de la Chasse-galerie

1255, rue Notre-Dame

Lavaltrie (Québec)

Activité no 3 - annonce concernant un appui financier au Club de motoneige Armony et au Club de motoneige Mastigouche

DATE :

Le 15 janvier 2019

HEURE :

15 h 30

LIEU :

Salle Jacques-Charrette (pièce 400)

651, boulevard Saint-Laurent Est

Louiseville (Québec)



Activités médiatiques du mercredi 16 janvier 2019

Activité no 1 - annonce concernant un appui financier au Club des Alléghanish des Bois-Francs

DATE :

Le 16 janvier 2019

HEURE :

9 h 30

LIEU :

Hôtel Le Victorin

19, boulevard Arthabaska Est

Victoriaville (Québec)



Activité no 2 ? visite au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

DATE :

Le 16 janvier 2019

HEURE :

13 h 30

LIEU :

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

711, boulevard Frontenac Ouest

Thetford Mines (Québec)

