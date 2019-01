EASYFAIRS NORTHERAL organise le plus grand événement sur la sécurité en Afrique





SECURA North Africa 2019 est un salon annuel B2B (activités interentreprises) et B2G (marketing du secteur public), organisé en Algérie et favorisant des rencontres professionnelles entre fournisseurs d'équipements de sécurité, d'incendie, de sûreté et d'urgence et institutions privées, publiques et gouvernementales nord-africaines.

À l'origine, ce salon a été créé pour suivre l'évolution exponentielle des besoins de l'industrie algérienne en matière de sûreté et de sécurité, mais le soutien appuyé des autorités du pays (la manifestation est parrainée par le Ministère algérien de l'intérieur) lui a donné une dimension et une crédibilité internationales.

Olivier-Hicham Allard, le directeur général d'EASYFAIRS NORTHERAL, a déclaré : « Le Gouvernement algérien a débloqué des fonds d'investissement massifs tels que le plan d'investissement de 59 milliards d'USD de la Sonatrach, sa compagnie nationale pétrolière et gazière, ou son tout nouvel aéroport international à Alger, pour 700 millions d'USD. Le pays avance à un rythme certain et avec réussite, en vue de convertir ses importations en investissements dans l'industrie manufacturière locale. Prenons l'industrie pharmaceutique, l'Algérie est le premier marché pharmaceutique d'Afrique, dont la valeur actuelle s'élève à 3,8 milliards d'USD. Entre 2008 et 2018, ses produits pharmaceutiques fabriqués localement sont passés de 25 à 65 %. Plus de 120 usines pharmaceutiques ont été construites et toutes ont besoin d'équipements de sécurité et de sûreté de pointe. Et aujourd'hui, le pays s'apprête à ouvrir ses 1 200 km de côtes sauvages et son désert au tourisme ; pour la seule année dernière, le Ministère algérien du tourisme a approuvé 1 800 projets touristiques dont 260 nouveaux hôtels, 74 motels et 58 sites touristiques. L'émergence d'une forte capacité industrielle nationale, mais aussi la position géostratégique de l'Algérie, expliquent le succès immédiat de l'événement. »

La première édition de SECURA North Africa s'est tenue en 2018 et 3 667 visiteurs professionnels uniques ont rencontré 62 fournisseurs. Des contrats ont été signés sur place dans les domaines de la construction de projets, des IPE, de la protection de périmètres, du contrôle d'accès, de la prévention et de la lutte contre les incendies, de la sécurité privée, de la cybersécurité et des équipements pour les situations d'urgence et de catastrophe. C'est également une excellente plateforme pour les entreprises internationales de ce secteur à la recherche de représentants locaux pour l'Algérie et l'Afrique du Nord.

SECURA North Africa 2019 se tiendra du 26 au 28 février 2019 au Parc des expositions d'Alger. Plus de 5 000 professionnels et dirigeants d'Afrique du Nord rencontreront 80 exposants sur 6 000 m² et pourront assister gratuitement à 30 conférences. Pour de plus amples informations sur l'événement ou pour vous inscrire en ligne, rendez-vous sur http://www.securanorthafrica.com

