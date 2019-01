Varitron accueille Sylvain Duval au nouveau poste de directeur services corporatifs, Ingénierie de la valeur





SAINT-HUBERT, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction du Groupe Varitron, Michel Farley, est heureux d'annoncer la nomination de Sylvain Duval à titre de directeur services corporatifs, Ingénierie de la valeur. Il s'agit d'un poste clé qui a été créé afin de répondre aux nouveaux besoins des clients de Varitron et du marché que l'entreprise dessert.

Ingénieur de formation, Sylvain possède une vaste expérience en gestion d'ingénierie et en développement des affaires dans les secteurs de la haute technologie, des télécommunications et des TI. Au fil de sa carrière, il a développé un savoir-faire dans la gestion des opérations, produits et services, gestion de projet et risque, ventes et marketing ainsi que dans les processus de recherche et développement (R&D). Il a fait ses débuts chez Nortel pendant une dizaine d'années avant de se laisser guider par son sens de l'entrepreneuriat et cofonder des entreprises de produit de haute technologie et de services d'ingénierie.

Mettant à profit sa capacité à évoluer dans un environnement en constante évolution exigeant une grande capacité d'adaptation et une capacité à travailler en partenariat avec les leaders dans leurs domaines, Sylvain sera responsable chez Varitron des services suivants :

Service de prototypage ultra rapide 3-5 jours (à l'usine de Mirabel, QC )

) Service d'ingénierie en conception de produits électroniques

Services CPX (DFX)

Conception pour fabrication (DFM)



Conception pour test (DFT)



Conception pour approvisionnement (DFS & DFP)

À propos de Varitron

Classée parmi les plus grands EMS (Electronic Manufacturing Services) sur le périmètre Nord-Est de l'Amérique du Nord, Varitron est un chef de file en assemblage de produits électroniques qui oeuvre dans la plupart des secteurs d'activités de pointe tels que les réseaux intelligents, le militaire, l'optique, l'aéronautique, le transport, la sécurité, les télécommunications, les systèmes automatisés et les équipements médicaux. La réussite de Varitron repose sur son équipe d'experts et de professionnels dévoués. L'entreprise accorde une grande importance à la satisfaction de ses clients et est fermement engagée à rencontrer leurs objectifs dans le respect de leurs exigences. www.varitron.com

