Déclaration du premier ministre à l'occasion du Thaï Pongal





OTTAWA, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Thaï Pongal :

« Cette semaine, la communauté tamoule au Canada et à travers le monde célébrera le Thaï Pongal, la fête des moissons, qui dure quatre jours.

« Le Thaï Pongal est un moment de célébration joyeuse pour la communauté. Familles et amis se réuniront pour rendre hommage aux récoltes abondantes, ainsi que pour préparer et partager le Pongal, un plat sucré fait de riz et de lait.

« Alors que nous soulignons la fin de la saison des récoltes et le début de la nouvelle année, nous célébrons également le Mois du patrimoine tamoul. Pendant cette période importante, nous rendons hommage aux nombreuses contributions que les Canadiens d'origine tamoule ont apportées à la réussite et la prospérité de notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un très heureux Thaï Pongal à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

