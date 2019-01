Cineplex servira du popcorn GRATUIT aux membres SCÈNE à l'occasion de la Journée internationale du popcorn!





Les Canadiens profiteront d'une gourmandise traditionnelle le samedi 19 janvier.

Les Québécois pourront également profiter de la promotion spéciale avec Uber Eats.

TORONTO, le 14 janv. 2019 /CNW/ - (TSX : CGX): Ce samedi 19 janvier, Cineplex invite les cinéphiles du pays à se présenter à leur cinéma local pour savourer une portion de leur collation au beurre préférée... GRATUITEMENT! À l'occasion de la Journée internationale du popcorn, plus de 9 millions de membres SCÈNE pourront profiter d'un avantage supplémentaire de leur adhésion en recevant un sac du célèbre maïs éclaté de petit format gratuit de Cineplex.

Pour profiter de cette offre délicieuse, les membres SCÈNE pourront se présenter dans l'un des 165 cinémas Cineplex du pays et scanner leur carte de membre ou le code à barres de leur l'application SCÈNE aux comptoirs alimentaires. L'offre est valide pour un sac de maïs éclaté de petit format par membre SCÈNE, et ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion ni à aucun combo proposés aux comptoirs alimentaires. Pour de plus amples renseignements, visitez Cineplex.com.

«?Déguster du maïs éclaté Cineplex est une partie essentielle de l'expérience en cinéma. Quoi de mieux pour honorer cette journée spéciale que de recevoir une portion gratuite de notre friandise traditionnelle?», a déclaré Daniel Séguin, vice-président, Exploitation, Est du Canada et directeur général, Québec. «?Dans le cadre de la célébration de cette année, les amateurs de collation du Québec pourront profiter d'un avantage supplémentaire grâce à notre partenaire Uber Eats!?».

Toute la semaine, les clients Uber Eats du Québec qui achètent des produits des comptoirs alimentaires Cineplex en utilisant le code promotionnel «?JOURDEPOPCORN?» pourront bénéficier de 10 % de réduction sur leur commande de collations! Pour savoir quels cinémas Cineplex proposent une livraison par l'entremise d'Uber Eats, il vous suffit de télécharger l'application et d'entrer le nom de votre ville.

Les Canadiens sont invités à participer à la Journée internationale du popcorn sur leurs réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #Journeeinternationaledupopcorn, de même que sur les réseaux sociaux de Cineplex sur Facebook (Facebook.com/CinemasCineplex), Twitter (@CinemasCineplex) et Instagram (@CinemasCineplex).

Quelques faits saillants sur le popcorn Cineplex :

L'année dernière, Cineplex a servi plus de 200 millions de grains de popcorn lors de la Journée internationale du popcorn.

Cette année, Cineplex prévoit servir plus de 300 millions de grains de popcorn lors de la Journée internationale du popcorn

Ce n'est que lorsque les films parlants sont devenus populaires en 1927 que les films sont soudainement devenus un événement, avec des vendeurs de rue, dont certains vendaient du maïs éclaté. Le public a immédiatement pris goût à la collation désormais classique et on connaît la suite...

Cineplex possède une recette de popcorn exclusive à ses cinémas, et c'est cette recette qui fait toute la différence : un mélange parfait de délicatesse et de saveurs de beurre, de sel.

Il existe deux formes de maïs éclaté : « champignon » ou « papillon ». La forme « papillon » est légère et délicate, et elle est servie chaude et fraîche dans nos cinémas. Le maïs éclaté en forme de « champignon » est plus rond et compact, ce qui lui permet de contenir des garnitures spéciales et le rend donc idéal pour le maïs éclaté gourmet Poptopia de Cineplex.

Cineplex fait éclater environ 29 milliards de grains de popcorn au cours d'une année. Mis bout à bout, cela comprend suffisamment de maïs éclaté pour :

grimper la Tour CN à Toronto (ON) près d'un million de fois

grimper la Tour Calgary à Calgary (AB) près de trois millions de fois

grimper la Tour de la Paix à Ottawa (ON) près de six millions de fois

grimper la basilique Notre-Dame de Montréal (QC) plus de neuf millions de fois

traverser le pont de la Confédération de l'Île-du-Prince-Édouard plus de 42 000 fois

Si des grains de popcorn étaient mis bout à bout d'un océan à l'autre en commençant au cinéma Cineplex à St. John's , Terre-Neuve, jusqu'au cinéma Cineplex à Victoria , Colombie-Britannique, il faudrait plus de 373 millions de grains de maïs éclatés pour couvrir la distance.

