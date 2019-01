Avis aux médias - Semaine internationale de la sécurité à motoneige





Occasion d'entrevue avec Bertrand Godin, fier porte-parole de la Semaine de la sécurité à motoneige pour la FCMQ

MONTRÉAL, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige qui se déroule du 19 janvier au 27 janvier, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et son porte-parole Bertrand Godin, souhaite réitérer aux adeptes de motoneige l'importance de redoubler de prudence.

Le dimanche 20 janvier, pour lancer la Semaine internationale de la sécurité à motoneige et à l'occasion des « Portes ouvertes sur les sentiers de motoneige » de la FCMQ, Bertrand Godin, porte-parole de la sécurité à motoneige, la Sûreté du Québec, ainsi que plusieurs patrouilleurs et bénévoles de la FMCQ iront à la rencontre des motoneigistes dans différents postes d'accueil stratégiques afin d'aborder les bonnes pratiques en matière de sécurité.

M. Godin sera disponible pour des entrevues individuelles en personne au poste d'accueil de Laval, le dimanche 20 janvier de 10 h à 11 h 30 à l'adresse suivante :

500 Boulevard des Mille-Îles, Laval

Les médias sont également invités à venir à la rencontre des patrouilleurs et des représentants de la FCMQ ainsi que de la S.Q aux postes d'accueil suivants :

À Labelle : 180, rue du Dépôt, Labelle, QC , de 9 h à 15 h

À Saint-Raymond-de-Portneuf : 326 des Pionniers, Saint-Raymond, QC , de 9 h à 15 h

Le capitaine Paul Leduc, responsable du Service de la sécurité routière et récréotouristique à la Sûreté du Québec sera également disponible pour se joindre à M. Godin pour des entrevues, tout au cours de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige.

Cet hiver, c'est plus de 100 000 amateurs qui prendront plaisir à sillonner les 33 000 km de sentiers balisés à travers le Québec. La pérennité de l'activité passe avant tout par la sécurité des usagers.

Lors de la « Semaine internationale de la sécurité à motoneige », la FCMQ et ses partenaires en matière de sécurité seront présents autant dans les sentiers que dans les relais, endroits licenciés et autres, de manière à dispenser des conseils sur les bonnes pratiques de la sécurité. Les principales thématiques abordées seront la limite de vitesse, la consommation d'alcool et de drogues, les traverses de route, les cours d'eau, ainsi que les responsabilités des motoneigistes.

