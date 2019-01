Anthony Ritossa accueillera à Dubaï du 2 au 4 mars 2019 le plus grand rassemblement de familles fortunées au monde, au cours du 8e Global Family Office Investment Summit, un événement accessible uniquement sur invitation.





Dubaï sera à nouveau sous les feux de la rampe mondiale pour le 8e Global Family Office Investment Summit organisé par Anthony Ritossa, rassemblant un groupe de familles influentes du monde entier. Avec le thème « Investir dans une nouvelle ère », cet événement exclusif surpassera à nouveau les attentes en tant que plus grand et plus influent rassemblement de family office au monde de tous les temps.

Du 2 au 4 mars, plus de 400 family offices d'élite, célèbres propriétaires d'entreprises, cheikhs, membres de différentes familles royales, sociétés d'investissement privées, magnats du monde des affaires, fonds souverains et professionnels du Moyen-Orient et du monde entier se réuniront sur le site extraordinaire du Four Seasons Resort Jumeirah Beach sous le haut patronage de Son Altesse Royale le Cheikh Ahmed Al Maktoum. Représentant plus de 3 000 milliards USD d'investissements, ce groupe éloquent discutera et évoquera de sujets d'actualité qui intéressent les plus grandes familles du monde au cours de ce qui s'annonce comme une expérience émouvante et inoubliable.

« C'est un honneur d'accueillir à Dubaï un groupe d'investisseurs aussi réputé et de servir d'intermédiaire entre les familles du Moyen-Orient et leurs homologues d'Europe, des États-Unis, d'Asie et d'Amérique latine. Nous sommes tous impatients de nouer des contacts et d'échanger des idées d'exception pour ouvrir ce chemin de découverte mutuelle entre pairs aux vues similaires dans un environnement sûr. Comme par le passé, nous mettrons en avant des experts mondiaux renommés qui présenteront des stratégies concrètes pour générer des rendements conséquents dans un environnement à faible rendement, des événements mondiaux opportuns, la fondation d'un héritage permanent et des opportunités d'investissement de premier plan », a déclaré Anthony Ritossa, président de Ritossa Family Office, une entreprise familiale établie il y a 600 ans sous l'empire vénitien en Europe.

« Le sommet est un lieu privilégié dédié aux conversations privées, aux échanges entre pairs, au réseautage et au leadership intellectuel transfrontalier, et est uniquement accessible sur invitation. Il participera à la formation de grandes familles partageant les mêmes idées sur les modalités du leadership, pour surveiller les tendances émergentes et durables en matière de gestion de patrimoine », a-t-il déclaré.

« La 7e édition du Global Family Office Summit à Dubaï a été une réussite suprême pour Anthony Ritossa et tous les participants. Ce sommet est considéré comme le plus grand et le plus exclusif rassemblement de family office au monde. C'est un honneur de parrainer un événement aussi illustre. Comme lors des sommets précédents, de nombreuses familles éminentes du monde entier se sont réunies pour organiser des discussions de haut niveau sur la manière d'enrichir l'héritage familial, de le développer, de préserver les richesses et de partager des idées. C'est avec une grande impatience que nous attendons les événements à venir », a déclaré Mohamed Al Ali, PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU.

« Le sommet offre le mélange idéal entre familles, produits et services. Ce partage des activités en cours et des tendances futures est très important dans le cadre de réunions qui permettent d'aller de l'avant pour bien entamer l'année 2019 », a déclaré S.A.R. le prince Michel de Yougoslavie, petit-fils du roi Humbert d'Italie et du prince Paul de Yougoslavie (Monaco).

« Au cours des deux dernières années, j'ai présidé, animé et pris la parole lors de nombreux sommets de Family Office et d'investissement dans le monde, mais celui-ci a certainement dépassé toutes les attentes. C'était un honneur de présider et d'animer le Global Family Office Investment Summit de Ritossa », a déclaré Hussein Sayed, présentateur de CNBC Arabia, et stratège en chef des marchés, ForexTime (FXTM), Émirats arabes unis.

« Il s'agit du seul sommet mondial où la richesse et l'influence combinent des forces synergiques pour propulser des plateformes révolutionnaires de commerce, de richesse et d'opportunités indescriptibles dans des entreprises mondiales révolutionnaires pour l'avenir », a déclaré Sheila Barry, Driscoll Billionaire Foundation, États-Unis.

« Votre merveilleux sommet s'est avéré être la meilleure conférence à laquelle j'ai assisté. Et tout cela est bien le fruit exclusif de vos efforts et de votre gestion remarquables qui ont contribué au succès, à la stimulation et aux bénéfices de tous les participants », a déclaré Hadi Al Alawi, président et directeur général du groupe Al Hayat, Royaume de Bahreïn.

« Ce qui rend ces événements exceptionnels, c'est qu'ils sont organisés par un family office pour des family offices partageant les mêmes idées », a déclaré Giuseppe Ambrosio, président de l'Association internationale de Monaco Single & Multi-Family Office International Association.

« Les sommets Ritossa sont ce qu'il y a de mieux dans un environnement parfait. Nous avons réalisé des investissements de 360 millions USD », a déclaré Nick Ayton, fondateur et PDG de Chainstarter & Family Office Crypto Advisor, Royaume-Uni.

Pour plus de détails sur les événements à venir et le 8e Global Family Office Investment Summit à Dubaï, sur invitation uniquement, veuillez envoyer un courrier électronique à info@RitossaSummits.com ou consulter le site http://www.RitossaSummits.com. Pour consulter une liste des participants à cet événement, rendez-vous à l'adresse - http://ritossasummits.com/agenda.pdf .

