/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement de l'exposition virtuelle Des images dans la pierre. L'art rupestre au Canada/





QUÉBEC, le 7 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, a le plaisir de vous convier au lancement de presse de l'exposition virtuelle

Des images dans la pierre. L'art rupestre au Canada

Le jeudi 17 janvier 2019, à 11 h

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

Il existe au Canada des milliers de sites d'art rupestre autochtone. Étonnantes et mystérieuses images dessinées ou peintes sur des parois rocheuses ou encore gravées dans la pierre, les oeuvres rupestres témoignent des cultures de peuples autochtones vivant d'un bout à l'autre du territoire canadien depuis plusieurs millénaires. D'une grande richesse, ce patrimoine unique demeure un secret bien gardé et trop peu en connaissent sa valeur, voire son existence.

Avec un contenu encyclopédique et une sélection de cinq sites représentatifs de la diversité des aires culturelles et géographiques de l'art rupestre canadien, l'exposition virtuelle Des images dans la pierre. L'art rupestre au Canada met en lumière, entre autres, les modes de production des oeuvres rupestres, les significations liées au contenu graphique, les communautés culturelles autochtones associées et le lien qu'elles entretiennent avec ces sites ainsi que les mesures préventives ou curatives entreprises afin d'en assurer la conservation.

Lors du lancement, vous aurez l'occasion de découvrir un aperçu de l'exposition virtuelle dans une ambiance immersive. Monsieur Grégoire Canapé, innu de Pessamit, s'exprimera sur la relation que de nombreux Autochtones entretiennent avec l'art rupestre. Afin que nous puissions prévoir le nombre de personnes qui y assisteront, veuillez svp nous confirmer votre présence avant le lundi 14 janvier 2019 .

Cette exposition en ligne est conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, en partenariat avec le Musée virtuel du Canada, le studio de création Akufen, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et la société aérienne régionale Air Inuit. L'exposition est dédiée à la mémoire de Daniel Arsenault, initiateur du projet, qui, par son enseignement et ses nombreux travaux, aura contribué à mieux faire connaître un patrimoine riche et méconnu.

