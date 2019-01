mPrest établit un partenariat avec San Diego Gas & Electric (SDG&E) en vue de fournir une analyse intelligente des câbles de distribution résidentielle souterraine (URD, pour Underground Residential Distribution)





La technologie reposant sur l'IA (intelligence artificielle) de mPrest permet à SDG&E de gagner en fiabilité et de réduire ses coûts de maintenance et de remplacement des câbles grâce à la planification prédictive de maintenance des câbles URD

mPrest, le leader des logiciels de surveillance critique, de contrôle et d'analyse de méga-données pour les marchés de l'Internet industriel des Objets et de l'Internet de l'Énergie (IoE), a annoncé aujourd'hui qu'il a fourni à San Diego Gas & Electric (SDG&E) son application pour l'optimisation de la maintenance des parcs de câbles URD. Cette application s'appuie sur l'Intelligence Artificielle pour prévoir les défaillances imminentes des câbles et permettre à SDG&E d'optimiser les opérations de maintenance de son parc de câbles URD. mPrest et SDG&E signeront un document commun présentant leur approche avant-gardiste, axée sur les données, de la maintenance des câbles URD lors de la prochaine conférence DistribuTECH 2019.

En raison d'une faible visibilité de l'état de leurs parcs de câbles, les sociétés de distribution de gaz et d'électricité éprouvent des difficultés à établir un ordre de priorité pour leurs activités de maintenance et de remplacement, prévoir les défaillances imminentes et empêcher la survenue de celles-ci. Par conséquent, le remplacement des câbles résulte avant tout de l'expérience et de la réactivité. Même lorsqu'il existe des plans de remplacement proactif des câbles, ces plans sont généralement basés sur l'âge des câbles, sur leur appartenance à un lot reconnu comme défectueux ou une pratique courante telle que le retrait des câbles sans gaine. En utilisant l'intelligence artificielle et une combinaison d'informations issues des systèmes, ainsi que des données d'exploitation et d'ingénierie des distributeurs d'énergie, mPrest est en mesure de fournir une application offrant des résultats opérationnels et financiers supérieurs.

« Nous recherchions un moyen de rendre les performances de notre parc de câbles URD plus prévisibles », explique Jade Thiemsuwan, chef d'équipe et ingénieur chez SDG&E. « En travaillant avec le produit basé sur l'analyse des données de mPrest, nous pouvons tirer parti des données massives de nos systèmes pour obtenir de précieuses indications sur l'état de nos câbles URD. Notre planification budgétaire en matière de maintenance est ainsi optimisée et nos opérations sont plus rentables. Nous sommes maintenant en mesure de remplacer les segments de câbles les plus susceptibles de poser problème, de manière proactive. Cela nous permet de réduire considérablement nos coûts de remplacement, ainsi que le nombre de pannes imprévues. » Ceci se traduit par une meilleure qualité de service pour nos clients - notre principal objectif.

L'outil interactif d'optimisation budgétaire de mPrest permet aux équipes techniques de SDG&E d'importer et d'analyser l'historique des données relatives aux défaillances et aux performances du parc actuel. Ces équipes peuvent alors connaître la répartition des éléments les plus pertinents ayant un impact sur la durée de vie des câbles, et obtenir une liste détaillée, établie par ordre de priorité, des segments de câble à remplacer dans le cadre d'un budget spécifié.

En ayant une meilleure connaissance de la probabilité de défaillance des câbles, au niveau des segments, SDG&E est désormais en mesure de mettre en oeuvre une maintenance prédictive, ce qui lui permet de réduire le recours à de coûteux remplacements réactifs de câbles. En combinant des outils financiers et des outils analytiques, l'équipe financière de SDG&E peut établir un budget proactif, en s'appuyant sur le prix du remplacement des câbles dans les cas réactifs et proactifs, et en distinguant les dépenses en capital (CapEx) et les dépenses d'exploitation (OpEx). Des tableaux de bord conviviaux affichent les prévisions des coûts réactifs, proactifs et de fiabilité annuels, ainsi que les prévisions des économies réalisées, pour une période de 10 ans. Dans le cadre de la plateforme d'orchestration du « système de systèmes » de mPrest, l'application intègre l'ensemble des systèmes de back-end concernés au sein d'une plateforme intégrée OT (« Technologies d'exploitation »)/IT (« Technologies de l'information ») unique, qui permet également l'automatisation du processus de planification du remplacement des câbles URD.

« La transformation numérique axée sur les données est en train de changer la manière dont les distributeurs d'énergie mènent leurs opérations, et les outils d'analyse et d'intelligence artificielle facilitent l'innovation dans ce secteur d'activité », souligne Ron Halpern, directeur commercial de mPrest. « En utilisant notre application basée sur l'analyse des méga-données, SDG&E dispose maintenant d'une meilleure connaissance de l'état de ses câbles URD et peut optimiser sa planification de la maintenance/des remplacements, ce qui lui permet de réaliser des économies importantes et d'améliorer le niveau des services fournis aux consommateurs. »

mPrest est un fournisseur mondial de logiciels de suivi, de contrôle et d'analyse des données massives. Mettant à profit la puissance de l'Internet industriel des Objets, le « système des systèmes » intégratif de mPrest est un catalyseur avéré de la transformation numérique des entreprises. Nos solutions de gestion innovantes ont été déployées dans les applications de prochaine génération pour les fournisseurs de services de transmission, les intégrateurs système, les villes intelligentes et les applications IoE (Internet de l'énergie) pour les services publics électriques, la défense et le HLS. Pour de plus amples informations sur mPrest, consultez http://www.mprest.com.

