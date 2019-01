Chiffres sur le trafic Fraport - Année complète 2018 : l'aéroport de Francfort accueille plus de 69,5 millions de passagers





Nouveau record de passagers atteint à FRA - Les aéroports du groupe Fraport dans le monde enregistrent également une croissance notable du nombre de passagers

FRANCFORT, Allemagne, Jan. 14, 2019 /PRNewswire/ -- FRA / gk-rap - L'aéroport de Francfort (FRA) a servi plus de 69,5 millions de passagers en 2018, enregistrant ainsi un nouveau record dans l'histoire de l'aéroport. Par rapport à 2017, le trafic sur le plus grand aéroport d'Allemagne a augmenté de 5 millions de passagers, soit 7,8 %. Cette forte croissance résulte du lancement de plus de correspondances sur de nouvelles destinations de la part de FRA et de l'augmentation par les compagnies aériennes des fréquences des vols.

Stefan Schulte, président du conseil d'administration de Fraport AG, a commenté les chiffres du trafic de 2018 : « L'année qui vient de s'écouler a prouvé une fois de plus qu'il existait toujours une forte demande de vols. À Francfort, nous avons réalisé la croissance du nombre de passagers absolue la plus élevée de notre histoire. Cela souligne la position de l'aéroport de Francfort en tant que l'un des principaux pôles aéronautiques d'Europe. Dans le même temps, la croissance extraordinaire du trafic aérien dans son ensemble a engendré des défis majeurs pour nous et pour le secteur de l'aviation dans son ensemble. En collaboration avec nos partenaires, nous déployons des efforts pour rétablir et améliorer la ponctualité et la fiabilité du trafic aérien. »

Pour l'année complète 2018, les mouvements aériens à FRA ont augmenté de 7,7 %, passant à 512 115 décollages et atterrissages. Les masses maximales au décollage (MTOW) cumulées ont également augmenté de 5,1 % pour atteindre quelque 31,6 millions de tonnes métriques. Le volume de marchandise (fret aérien + poste aérienne) a enregistré une légère baisse de 0,7 %, pour atteindre environ 2,2 millions de tonnes métriques, reflétant les incertitudes grandissantes du commerce mondial, en particulier au cours du deuxième semestre.

En décembre 2018, plus de 4,9 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Francfort, soit une augmentation de 7,8 % par rapport à décembre 2017. Les mouvements d'aéronefs ont augmenté de 9 % pour atteindre 38 324 décollages et atterrissages, tandis que les MTOW cumulées ont augmenté de 6,5 % pour atteindre environ 2,4 millions de tonnes métriques. Le volume de marchandise (poste aérienne + fret aérien) a augmenté de 1,9 % pour atteindre 183 674 tonnes métriques au cours du mois concerné

Les aéroports du portefeuille international de Fraport ont également enregistré une croissance notable en 2018. Le PDG, M. Schulte, a déclaré : « En plus de Francfort, la plupart des aéroports du groupe dans le monde ont également enregistré de nouveaux records de passagers l'an dernier. Nous continuons d'investir dans les aéroports de notre portefeuille international, assurant ainsi leur développement à long terme. Pour créer des capacités supplémentaires, nous menons actuellement d'importants projets d'expansion dans les aéroports du groupe, notamment en Grèce, au Brésil et au Pérou. »

En Slovénie, l'aéroport de Ljubljana (LJU) a enregistré une augmentation du trafic de 7,7 %, pour atteindre plus de 1,8 million de passagers en 2018. Le trafic combiné des deux aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et de Porto Alegre (POA) a augmenté de 7 %, pour atteindre 14,9 millions de passagers. Le trafic dans les 14 aéroports régionaux grecs a augmenté de 8,9 %, pour atteindre un total de près de 29,9 millions de passagers. Les trois passerelles les plus actives du portefeuille grec de Fraport étaient l'aéroport de Thessalonique (SKG) avec 6,7 millions de passagers (+ 7,1 %), l'aéroport de Rhodes (RHO) avec environ 5,6 millions de passagers (+ 5 %) et l'aéroport de Corfou (CFU), où le trafic est monté en flèche avec une croissance de 15,3 % à près de 3,4 millions de passagers.

L'aéroport de Lima (LIM), la capitale du Pérou, a accueilli plus de 22,1 millions de passagers en 2018, ce qui représente une augmentation de 7,3 %. Sur la côte bulgare de la mer Noire, les aéroports Twin Star de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ) ont clôturé l'année avec une croissance combinée du trafic de 12,2 %, pour atteindre environ 5,6 millions de passagers. En Turquie, l'aéroport d'Antalya (AYT) a vu son trafic progresser de 22,5 %, pour atteindre près de 32,3 millions de passagers. L'aéroport Pulkovo (LED) de Saint-Pétersbourg en Russie a accueilli plus de 18,1 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 12,4 %. Quelque 44,7 millions de passagers ont utilisé l'aéroport de Xi'an (XIY) en Chine, ce qui représente une hausse de 6,7 %.

Chiffres du trafic de Fraport















Décembre 2018





























































Aéroports du groupe Fraport1

Décembre 2018





Cumul annuel à ce jour (YTD) 2018











Fraport Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements

Aéroports entièrement consolidés part (%) Mois ? % Mois ? % Mois ? % YTD ? % YTD ? % YTD ? %

FRA Francfort Allemagne 100 4 925 168 7,8 181 145 2,8 38 324 9,0 69 510 269 7,8 2 176 387 -0,8 512 115 7,7

LJU Ljubljana Slovénie 100 109 059 -0,9 1 056 -5,6 3 437 39,9 1 812 411 7,7 12 378 0,4 36 512 5,9

Fraport Brésil 100 1 428 637 11,4 7 323 40,2 12 430 2,5 14 915 399 7 85 973 45,3 139 262 5,7

FOR Fortaleza Brésil 100 687 038 25 4 170 13,1 5 743 16,2 6 614 227 11,5 46 016 21,6 58 278 11,5

POA Porto Alegre Brésil 100 741 599 1,1 3 153 > 100 6 687 -6,9 8 301 172 3,6 39 957 87,3 80 984 1,9

Aéroports régionaux de Grèce Fraport A+B 73,40 711 278 16 675 73 7 320 17,9 29 877 203 8,9 8 168 24,3 244 250 8,1

Aéroports régionaux de Grèce Fraport A 73,40 543 473 17,9 537 99,4 4 963 16 16 614 714 7,9 6 178 23,2 131 096 6,5

CFU Corcyre (Corfu) Grèce 73,40 23 578 11,5 16 n/d 391 -8,4 3 364 115 15,3 183 > 100 26 303 17

CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 57 675 22,9 32 n/d 554 70,5 3 008 687 -1,1 453 1,3 19 604 0,5

EFL Céphalonie Grèce 73,40 3 386 51 0 n/d 118 49,4 761 647 21 1 -63,4 7 167 21,5

KVA Kavala Grèce 73,40 6 994 -76,9 9 > 100 114 -63,3 406 949 20,4 95 -9,8 4 151 8,3

PVK Aktion/Lefkada Grèce 73,40 308 -11,5 0 n/d 56 -30 583 666 2,6 0 n/d 5 394 1,9

SKG Thessalonique Grèce 73,40 449 724 25,9 479 78,9 3 626 23,6 6 689 193 7,1 5 439 22 55 307 3,1

ZTH Zakynthos Grèce 73,40 1 808 -30,9 1 n/d 104 -15,4 1 800 457 8,5 7 > 100 13 170 6,4

Aéroports régionaux de Grèce Fraport B 73,40 167 805 10,3 137 13,9 2 357 22,2 13 262 489 10,2 1 990 27,8 113 154 10,1

JMK Mykonos Grèce 73,40 7 525 > 100 2 n/d 149 25,2 1 395 787 15,6 93 > 100 17 267 9,1

JSI Skiathos Grèce 73,40 1 083 1,6 0 n/d 56 27,3 437 916 3,3 0 n/d 4 171 -2,2

JTR Santorin (Théra) Grèce 73,40 40 854 17,2 11 n/d 393 26,4 2 254 926 16,8 179 > 100 20 360 19,5

KGS Kos Grèce 73,40 19 718 4,8 19 4,7 397 19,9 2 666 307 14,9 291 73,0 20 327 17,3

MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 28 119 23,7 30 -21 515 54,2 477 056 9,4 384 -1,6 6 157 9,6

RHO Rhodes Grèce 73,40 57 648 -4,7 55 34,4 531 -5,2 5 567 748 5 774 24,7 38 669 4,3

SMI Samos Grèce 73,40 12 858 22,5 19 -16,3 316 37,4 462 749 12,8 268 -10,5 6 203 9,4

LIM Lima Pérou 70,01 1 851 493 4 26 870 -3,3 16 008 -3,6 22 118 454 7,3 285 637 0,7 192 694 3,1

Fraport Twin Star 60 74 902 -3,4 940 -4 850 -4,1 5 558 363 12,2 8 565 -41 41 060 9,7

BOJ Bourgas Bulgarie 60 13 007 9,6 929 -4,2 223 15,5 3 277 229 9,9 8 429 -41,1 23 284 8,5

VAR Varna Bulgarie 60 61 895 -5,8 11 25,7 627 -9,5 2 281 134 15,8 136 -40,6 17 776 11,4

































Aux aéroports mis en équivalence



























AYT Antalya Turquie 51 847 796 12,6 n/d n/d 6 599 17,9 32 268 535 22,5 n/d n/d 188 569 20,2

LED Saint-Pétersbourg Russie 25 1 272 706 17,6 n/d n/d 12 728 12,9 18 122 286 12,4 n/d n/d 165 418 8,6

XIY Xi'an Chine 24,50 3 601 379 1,8 32 499 33,7 27 663 5,9 44 653 433 6,7 312 555 20,3 329 783 3,6























Aéroport de Francfort2











Décembre 2018 Mois ? % YTD 2018 ? % Passagers 4 925 414 7,8 69 514 414 7,8 Marchandises (fret et poste) 183 674 1,9 2 213 887 -0,7 Mouvements d'avion 38 324 9,0 512 115 7,7 MTOW (en tonnes)3 2 440 716 6,5 31 611 290 5,1 PAX/PAX-flight4 137,6 -2,2 145 -0,3 Taux d'occupation des sièges (%) 75,1

79,3

Taux de ponctualité (%) 68,9

69,1











Aéroport de Francfort Part PAX ? %5 Part PAX ? %5 Répartition géographique Mois YTD Continental 60,8 8,3 64,3 10,8 Allemagne 11,2 10,3 11 4,8 Europe (sauf Allemagne) 49,6 7,8 53,3 12.1 Europe de l'Ouest 40,8 7 44,3 11,6 Europe de l'Est 8,8 11,7 9,1 14,6 Intercontinental 39,2 7,1 35,7 2,8 Afrique 5,1 14,5 4,4 11,6 Moyen-Orient 5,9 2,1 5,2 0,6 Amérique du Nord 12,5 5,3 12,6 3,2 Amérique centrale et du Sud 4,6 9,8 3,3 2,3 Extrême-Orient 11,2 7,5 10,2 0,1 Australie 0 s.o. 0 n/d























































Définitions :1 Selon la définition ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dép+transit comptant pour un), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr+dép sans transit, en tonnes), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr+dép), données préliminaires ; 2Trafic commercial et non-commercial : Passagers (arr+dép+transit comptant pour un, en incluant l'aviation générale), Marchandises (arr+dép+transit comptant pour un, en tonnes), Mouvements (arr+dép); 3Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic de vols réguliers et charter ; 5variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + poste





