LACHUTE, QC, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Depuis 6 h 00 ce matin un nouveau son se fait entendre dans les Basses-Laurentides et l'Est ontarien : un son complètement WOW. En effet, Pop 104.9 102.1 devient WOW 104.9 102.1.

La musique sera WOW 365 jours par année ! Il s'agira de la plus belle variété musicale dans la région. Les succès de l'heure et les plus grands hits des 25 dernières années seront au rendez-vous. Préparez-vous à faire de belles découvertes, en plus d'entendre les grands noms de la scène musicale : Pink, Ed Sheeran, Coeur de pirate, Patrice Michaud, Ariana Grande, Spice Girls, Bruno Mars, 2Frères, Madonna et plusieurs autres.

« L'arrivée de WOW 104.9 102.1 dans les Basses-Laurentides et l'Est ontarien sera sans contredit synonyme de proximité, de contenu et de variété. Nous voulons offrir une radio de qualité qui sera près des auditeurs. L'ajout d'un journaliste et d'animateurs de la région sera assurément bénéfique pour développer du contenu local » déclare Guyaume Cadieux, directeur de la programmation de WOW Lachute-Hawkesbury.

De plus, il s'agira d'un retour aux sources pour notre solide et souriant animateur matinal, Éric Dufresne (Éric le matin dès 6 h00) et de la pétillante Élise Deschênes (Week-end WOW dès 11 h 00), ayant déjà eu le privilège d'animer par le passé sur ces ondes. Jessica Lapointe, l'animatrice la plus dynamique et la plus WOW de la région, quant à elle, vous invite à faire La Fiesta tous les jours en semaine dès 16 h 00.

Joanne Leboeuf, la nouvelle directrice générale et des ventes de WOW 104.9 102.1 est également heureuse de proposer ce nouveau format aux annonceurs qui désireront faire résonner leur nom et événements auprès de ce grand territoire en plein essor. « Avec l'appui de ces derniers, nous bâtiront une radio forte qui ressemblera en tous points à sa population; très hâte de m'impliquer avec vous dans cette belle aventure WOW ».

À propos du Cogeco Média : La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue et à Lachute et à Hawkesbury (Ontario). Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102,9 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec

