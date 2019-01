/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly rencontrera des experts de l'industrie locale du tourisme à Beloeil/





BELOEIL, QC, le 11 janv. 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, rencontrera des représentants de Tourisme La Vallée-du-Richelieu pour discuter et tirer profit de leur expérience en tourisme gastronomique.

Ces discussions se situent dans le cadre de la tournée pancanadienne que la ministre a entreprise en novembre 2018. La ministre souhaitait se mettre à l'écoute des personnes qui travaillent dans l'industrie du tourisme et du voyage au Canada, afin de recueillir des idées et des expériences intéressantes en vue de l'élaboration d'une nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme. Accroître l'offre d'activités touristiques dans toutes les régions du Canada, y compris à Beloeil, contribuera à attirer de nouveaux visiteurs et à créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne.

La ministre répondra aux questions des médias après la rencontre.

Point de presse :



Date : Le lundi 14 janvier 2019



Heure : 10 h



Lieu : La vie en alpaga

638, boulevard Yvon-L'Heureux Nord

Beloeil (Québec)

Suivez les nouvelles touchant le tourisme canadien sur les médias sociaux et joignez-vous à la conversation en utilisant les mots-clics #tourisme et #emplois : Twitter et Instagram.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 14 janvier 2019 à 06:00 et diffusé par :