Le Graduate Management Admission Council acquiert The MBA Tour





RESTON, Virginie, 14 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Council (GMAC) , association internationale de grandes écoles de commerce de premier rang, a acquis The MBA Tour, une marque reconnue dans le secteur de l'enseignement supérieur en gestion.



The MBA Tour soutient les efforts de recrutement internationaux des écoles de commerce en organisant chaque année des événements axés sur la formation commerciale. Le GMAC cherchera à élargir l'offre principale de The MBA Tour, à s'implanter sur de nouveaux marchés et à explorer les moyens d'approfondir l'interaction entre les écoles de commerce et les étudiants potentiels de manière personnalisée et riche en données.

Cette acquisition est conforme à la mission du GMAC : créer des outils qui aident les écoles de commerce et les individus talentueux à se découvrir et à s'évaluer. Le GMAC apportera une valeur ajoutée en intégrant son intelligence des marchés et ses ressources numériques pour créer une expérience événementielle plus riche et attirer des étudiants potentiels grâce à des solutions de recrutement complètes qui alignent ses données, son rayon d'action et sa présence sur plusieurs points de contact auprès des candidats. En outre, le GMAC élargira les événements de The MBA Tour aux marchés actuellement mal desservis, ce qui facilitera l'accès du recrutement à un nouveau bassin d'étudiants potentiels. Ce faisant, le GMAC offrira aux écoles plus d'opportunités pour établir des liens plus solides, mieux informés et plus significatifs. Avec plus d'informations pour les guider, les futurs étudiants peuvent prendre de meilleures décisions, à partir du moment où ils envisagent un diplôme d'études supérieures lorsqu'ils entrent en phase de candidater.

« L'acquisition du The MBA Tour fait partie d'un effort continu visant à développer des moyens plus intelligents et plus innovants pour aider les écoles de commerce à développer leur portefeuille de candidats, tout en fournissant aux programmes des solutions plus intuitives, basées sur les données, pour répondre à leurs besoins de recrutement », commente Sangeet Chowfla, Président-Directeur Général du GMAC. « Le fait de construire un pipeline solide et diversifié est un enjeu crucial pour les écoles de commerce du monde entier et le GMAC reconnaît son rôle important dans la mise en relation des écoles et candidats ».

The MBA Tour, qui appartient à présent à 100 % au GMAC a ouvert ses portes en 1993. Il organise chaque année plus de 60 événements autour de la formation commerciale sur six continents et met en contact les candidats avec des écoles de commerce situées en Amérique du Nord, Europe, Asie, Australie et Amérique du Sud.

« The MBA Tour s'est toujours engagé à fournir aux écoles les meilleures opportunités pour rencontrer des candidats qualifiés », commente Peter von Loesecke, Président-Directeur Général de The MBA Tour. « Le GMAC est bien placé pour rendre ces événements plus incontournables pour les écoles et les candidats en utilisant ses données et son envergure afin de mieux préparer les candidats et les écoles à un discours plus porteur ».

L'acquisition a été réalisée le 10 janvier 2019.

À propos du GMAC

Le Graduate Management Admission Council (GMAC) est une association mondiale de grandes écoles supérieures de commerce. Depuis sa fondation en 1953, il s'est engagé à créer des solutions pour les écoles de commerce et les candidats afin de mieux se découvrir, s'évaluer et communiquer entre eux. Nous travaillons au nom des écoles et de la communauté éducative en charge de la gestion des cycles supérieurs. Nous orientons également les candidats dans leur parcours vers l'enseignement supérieur, pour veiller à ce qu'aucun talent ne reste non découvert.

Le GMAC fournit des opportunités de recherche et de développement professionnel de niveau international, ainsi que des évaluations pour l'industrie, conçues pour faire progresser l'art et la science des admissions. Propriété du GMAC qui en assure également l'administration, le Graduate Management Admission Test® (GMAT®) est l'évaluation des écoles de commerce supérieures la plus largement utilisée, reconnue par plus de 7 000 programmes dans le monde entier. D'autres évaluations du GMAC comprennent l'examen NMAT by GMACtm (NMAT®) pour l'entrée dans les programmes supérieurs de management en Asie du sud, en Afrique du Sud et aux Philippines, ainsi que l'Executive Assessment (EA), spécifiquement conçu pour les programmes réservés aux cadres dirigeants à travers le monde.

Notre portail phare pour les ressources et les informations sur la formation au management supérieur, www.mba.com , reçoit plus de 6 millions de visiteurs par an. Il comprend l'outil de recherche School Search et la base de données Graduate Management Admission Search Service® (GMASS®), qui permettent de trouver l'école de commerce qui correspond le mieux à un profil de candidat.

Le GMAC est une organisation mondiale qui possède des bureaux à Hong Kong, en Chine, à Gurugram, en Inde, à Singapour, à Londres, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour en savoir plus sur nos activités, veuillez consulter www.gmac.com .

Relations presse :

