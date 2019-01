Le maître du Pornochic®, MARC DORCEL, et Anne-Marie Losique célèbrent leur percée du marché nord-américain





MONTRÉAL, 14 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, MARC DORCEL, le maître du Pornochic®, débarque à Montréal et fait de la Métropole sa porte d'entrée pour le marché nord-amécain! Un an après le début de son association en Amérique du Nord avec Anne-Marie Losique et la création de DORCEL TV Canada, MARC DORCEL est fier d'être disponible dans les foyers québécois et canadiens par le biais de sa chaîne TV linéaire et Sur Demande avec une offre VSD très riche, via tous les opérateurs TV québécois et canadiens. Dans la même dynamique, MARC DORCEL et Vanessa Media effectuent une percée majeure aux USA avec une offre VSD chez le plus important opérateur TV américain. Et ce n'est que le début...



La recette du plaisir éternel par Marc Dorcel.

Gregory Dorcel a intégré la société de son père Marc Dorcel en 1996 et a depuis transformé cette société française « hors normes » en un véritable groupe média présent dans 75 pays. Chaînes de télévision, plateformes VSD, magazines, sites Internet, e-commerce et, entre autres, concept store. Face à un marché en crise, il a imposé cette marque comme le leader mondial de son secteur.

Pionnier depuis sa création en 1979 par Marc Dorcel, le groupe qui fêtera ses 40 ans cette année, a aussi bien anticipé les évolutions technologiques qu'innové tout en conservant sa mission de créateur de plaisirs, ainsi que sa vision raffinée de l'érotisme.

Toujours à l'avant-garde, MARC DORCEL a lancé en 2010 la 1ère opération de crowdfunding dans le secteur de l'adulte. Il est le premier à avoir proposé des contenus 3D et, plus récemment, des expériences de réalité virtuelle, ainsi qu'à fournir toutes ces productions en 4K UHD.

De plus, en lançant en 2012 le 1er site X par et pour les femmes, MARC DORCEL a démontré qu'il évolue avec les mentalités. En proposant des contenus pour les hommes ET les femmes, le X devient un réel produit de divertissement.

Dès lors les contenus adultes du maître du Pornochic® se sont orientés vers un public plus féminin et qui aspire à des programmes encore plus haut de gamme jusqu'à faire partie intégrante de la sexualité des couples.

Le film DORCEL est une référence mondiale. La vision du plaisir de DORCEL est hédoniste, généreuse, gourmande, sensuelle. Elle dépasse largement l'obligation de la performance, de l'orgasme. Elle fait l'apologie de la jouissance, de la LUXURE.

Son ton est décalé, sa personnalité affirmée, un brin sulfureuse, attachante.

Avec sa vision non normative et dédramatisante de la sexualité, DORCEL assume...

