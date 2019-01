Si j'avais un million de dollars... Les Canadiens aspirent à un « bas de laine » bien garni pour l'avenir, mais peu d'entre eux disposent d'un plan pour y arriver, selon un sondage de RBC





TORONTO, le 14 janv. 2019 /CNW/ - L'épargne dont les Canadiens non retraités estiment qu'ils auront besoin pour se bâtir un avenir confortable sur le plan financier est importante (1,07 million de dollars en moyenne en Colombie-Britannique), mais près de la moitié d'entre eux (48 %) n'ont établi aucun plan pour atteindre leur objectif, selon le Sondage RBC 2019 sur l'autonomie financière à la retraite.

Globalement, 45 % des répondants se sont dits modérément convaincus de leur capacité à épargner suffisamment, 16 % ont très bon espoir d'y arriver, et 39 % ne croient pas qu'ils atteindront l'objectif. Les répondants sont par ailleurs disposés à prendre certaines mesures pour se constituer un coussin :

Dépenser moins pour les produits et services non essentiels (74 %)

Manger moins souvent au restaurant (59 %)

Reporter des achats importants (45 %)

Réduire le budget voyage (34 %)

Il ressort aussi du sondage un élément de motivation très important pour épargner : les répondants ne veulent pas avoir de dettes (66 %).

« L'absence de dettes est un élément de motivation très important pour la plupart des Canadiens : ils ne veulent pas avoir de dettes, ni aujourd'hui ni à la retraite, souligne Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. Une première étape importante vers cet objectif consiste à déterminer les mesures que l'on peut commencer à prendre dès maintenant, et ces mesures seront encore plus efficaces si elles sont intégrées au moyen d'un plan. »

Selon le sondage de RBC, bien que le pourcentage d'adultes canadiens ayant un plan financier augmente -- plus de la moitié des répondants (54 %) en 2018 --, le plan du tiers de ces répondants n'a pas été consigné par écrit et près de la moitié des répondants n'ont aucun plan.

« C'est ici que les nouvelles ressources numériques peuvent être très utiles : elles vous permettent de constater facilement, en temps réel et dans le confort de votre foyer, l'effet immédiat de l'établissement d'un plan sur vos objectifs d'épargne et de placement, ajoute Mme Felx. Il n'est pas nécessaire que le plan soit exhaustif, mais vous devez être en mesure de suivre vos progrès. En mettant en branle un plan établi avec l'aide de conseils facilement accessibles en ligne au moment qui vous convient, vous pouvez véritablement changer le cours de votre avenir financier. »

Il est maintenant possible d'établir facilement un tel plan dans MonConseiller, une solution de planification personnalisée en temps réel exclusive à RBC. Il s'agit d'un nouveau service qui permet aux clients de communiquer par voie numérique, où qu'ils soient, avec l'un des 8 000 conseillers et planificateurs financiers de RBC au Canada. Au moyen de cette connexion en ligne, le client et le conseiller (ou le planificateur financier) peuvent consulter et réviser ensemble un tableau de bord en ligne qui présente de façon dynamique le portrait financier du client. Les éléments visuels dynamiques de MonConseiller permettent au client de voir facilement l'incidence de très petites mesures, comme augmenter ses cotisations mensuelles à un compte d'épargne ou de placement ou réduire ses dettes, sur ses objectifs financiers, y compris la date prévue de son départ à la retraite.

COMPARAISONS RÉGIONALES - CANADIENS NON RETRAITÉS



RÉPONSES CAN. CB AB SK MB ON QC ATL. H* F* --EN DOLLARS-- Montant d'épargne requis pour bâtir un avenir financier confortable 787 K 1,07 M 916 K 907 K 872 K 427 K 774 K 942 K 650 K Principaux éléments qui motivent la constitution d'un bas de laine pour l'avenir :

















? Régler mes dettes 66 % 69 % 66 % 67 % 60 % 70 % 74 % 64 % 67 % ? Pouvoir me procurer des choses qui rendront ma vie plus confortable 47 % 48 % 52 % 58 % 49 % 37 % 46 % 48 % 46 % ? Avoir l'argent nécessaire pour vivre des expériences qui me font rêver 39 % 31 % 41 % 38 % 39 % 41 % 42 % 36 % 41 % ? Avoir l'argent nécessaire pour voyager là où je veux 36 % 42 % 44 % 38 % 34 % 32 % 29 % 34 % 37 % Mesures envisagées pour se constituer un coussin pour l'avenir :

















? Dépenser moins pour les produits et services non essentiels 74 % 75 % 77 % 80 % 74 % 72 % 64 % 71 % 76 % ? Manger moins souvent au restaurant 59 % 62 % 62 % 64 % 62 % 53 % 53 % 58 % 61 % ? Reporter des achats importants 45 % 52 % 54 % 55 % 45 % 33 % 51 % 45 % 45 % ? Réduire le budget voyage 34 % 37 % 43 % 44 % 34 % 25 % 34 % 33 % 35 % Sentiment de confiance relative à l'atteinte de l'objectif d'épargne :

















? Très convaincu 16 % 16 % 14 % 12 % 19 % 14 % 14 % 21 % 11 % ? Plutôt convaincu 45 % 33 % 41 % 40 % 50 % 47 % 39 % 44 % 45 % ? Je n'arriverai jamais à épargner assez 39 % 51 % 45 % 47 % 32 % 39 % 47 % 34 % 43 % * H et F = hommes et femmes pour l'ensemble des tableaux de statistiques

COMPARAISONS RÉGIONALES - TOUS LES CANADIENS DE 18 ANS OU PLUS



RÉPONSES CAN. CB AB SK MB ON QC ATL. H F J'ai un plan financier 54 % 57 % 54 % 63 % 57 % 47 % 46 % 55 % 53 %



















Mon plan financier est dans ma tête 32 % 32 % 35 % 27 % 30 % 34 % 37 % 32 % 32 % Je n'ai aucun plan financier 46 % 43 % 46 % 37 % 43 % 53 % 54 % 45 % 47 %

À propos du Sondage RBC 2019 sur l'autonomie financière à la retraite

Le présent communiqué expose quelques-unes des conclusions du 29e Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite mené en ligne par Ipsos du 20 au 26 novembre 2018 auprès de 2 000 Canadiens de 18 ans ou plus pour le compte de RBC Planification financière. S'il y a lieu, les attitudes et les opinions sont comparées aux résultats des sondages des années précédentes. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population adulte du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,2 points de pourcentage près, comparativement à ce qu'ils auraient été si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été consulté. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés, comme les milléniaux de 25 à 34 ans (± 5,2 points de pourcentage). Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

À propos de MonConseiller et des conseils de planification financière de RBC

MonConseiller est un nouveau service en ligne exclusif à RBC qui permet aux clients de communiquer par voie numérique et en temps réel avec des conseillers, dont des planificateurs financiers, pour consulter et réviser un tableau de bord dynamique présentant leur épargne et leurs objectifs de placement et pour établir des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. Les clients peuvent, sans frais supplémentaires, rencontrer un conseiller RBC de MonConseiller en personne, par téléphone ou par vidéoclavardage, selon leur préférence indiquée au moment de fixer le rendez-vous.

Les clients peuvent aussi recevoir des nouvelles et des avis personnalisés pour suivre leurs progrès par rapport à leurs objectifs et évaluer l'incidence de la volatilité des marchés ou d'autres changements sur leur portefeuille. Grâce au tableau de bord, les clients voient comment leurs décisions d'aujourd'hui les aident à épargner, à planifier et à investir pour atteindre leurs objectifs de la manière qui leur convient. MonConseiller est un produit du laboratoire d'innovation de RBC à Toronto ; d'autres laboratoires du genre sont situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Ces laboratoires d'innovation favorisent la collaboration pour créer de nouveaux produits et services fondés sur les commentaires des clients et des employés de RBC.

RBC Planification financière et rbc.com/coindelepargne présentent des conseils et des ressources en matière de planification financière, de budgétisation et d'épargne, et le site Web Planification de la retraite de RBC peut vous aider à planifier une retraite de 30 ans ou plus. De plus, qu'ils souhaitent bénéficier de meilleurs services bancaires courants, protéger ce qui compte pour eux, épargner et investir, emprunter en toute confiance ou prendre leurs affaires en main, les Canadiens trouveront à Découverte et apprentissage RBC des conseils, des ressources et des outils gratuits, dont la Calculatrice REER-MATIQUE .

