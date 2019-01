High 5 Games se développe à l'international avec Kindred Group





NEW YORK, 14 janvier 2019 /PRNewswire/ -- High 5 Games poursuit l'expansion de sa présence mondiale via un nouveau partenariat avec Kindred Group, opérateur de jeux en ligne leader du secteur. Via cette alliance commerciale, les deux partenaires entendent gagner en dynamique et développer leur portée sur les marchés récemment réglementés, tels que la Suède et le New Jersey. High 5 Games continue en particulier de réaliser des progrès significatifs en développant son portefeuille de jeux « prêts pour le mobile », offrant désormais aux opérateurs haut de gamme tels que Kindred Group plus de 80 jeux de machines à sous HTML5 au 1er janvier.

High 5 Games lance All That Cashtm sur toutes les marques de Kindred Group pour débuter la nouvelle année. Il s'agit du premier partenaire de H5G sur les marchés nordique et suédois. La gamme HTML5 hautement optimisée de H5G est certifiée en Suède et fournira ses jeux de machines à sous les plus innovants, ainsi que des jeux reconnus comme des succès sur Unibet et toutes les marques Kindred. Plus tard au T1 2019, Golden Gladiatortm sera lancé, suivi par un certain nombre de jeux à succès.

« Notre objectif consiste à nous aligner conjointement avec Kindred Group, afin d'offrir aux amateurs de jeux de casino des expériences haut de gamme via des partenariats de premier ordre. J'ai pour volonté et pour espoir que notre partenariat se poursuive pour de nombreuses années à venir », a déclaré Anthony Singer, PDG et fondateur de High 5 Games.

High 5 Games continue de développer activement des opportunités, ainsi que de travailler avec les organes gouvernementaux d'Europe et des États-Unis, tout en poursuivant son objectif de distribution de contenus pour tous les territoires réglementés, à partir de son siège mondial situé au 1 World Trade Center à New York. Pour en savoir plus sur les offres B2B de High 5 Games, veuillez contacter BD@H5G.com.

À propos de High 5 Games

Développant ses activités sur les marchés terrestres, en ligne, sociaux et mobiles, High 5 Games a créé plusieurs centaines de jeux, qui sont joués sur six continents et dans plus de 150 pays. High 5 Games exploite High 5 Casino, destination de choix pour la librairie de contenus de machines à sous la plus complète dans la catégorie des casinos, avec près de 18 millions de joueurs à travers le monde, ainsi que plusieurs applications sociales de casino de niche. Le serveur de jeu à distance haut de gamme de la société, High 5 VAULT, intègre plusieurs casinos en ligne à travers le monde et offre une sélection des meilleures marques de la société en matière de jeux d'argent réel. High 5 Games entend devenir le leader mondial de la production et de la distribution de contenus de casinos, et possède des bureaux dans la ville de New York, dans le New Jersey, à Kansas City et à Londres.

All That Cashtm et Golden Gladiatortm sont des jeux vidéo de machines à sous créés par High 5 Games.

