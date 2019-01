Reptile signe un mandat d'un an avec la plateforme Buster Fetcher





MONTRÉAL, le 14 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Reptile est fier d'annoncer la signature d'un nouveau contrat avec l'entreprise québécoise Service BF1 Canada, propriétaire de Buster Fetcher, une plateforme qui se spécialise dans l'obtention des remboursements auxquels ont droit les détaillants dont les colis accusent un retard de livraison imputable à Postes Canada. L'agence, située sur la Rive-Sud de Montréal, aura comme mandat de créer leur nouveau site Web ainsi que de les accompagner dans leurs diverses stratégies numériques.

Un service novateur qui gagne à être connu

« Ils ont un produit qui n'existe pas sur le marché québécois. Les défis d'éduquer la clientèle et de prendre le marché rapidement sont gros, mais avec un gain potentiel énorme. Je suis super excité par ça », exprime le directeur au développement des affaires, Jonathan Laberge. En effet, la compagnie, basée dans la Capitale-Nationale, s'occupe elle-même des procédures de remboursement relié aux retards de livraison occasionnés par Postes Canada étant donné que les détaillants n'ont pas nécessairement les connaissances des formalités du service postal.

« Comme ce système [de remboursement] n'est pas automatisé et que l'expéditeur doit en faire la demande -- ce qui est rarement le cas --, Buster Fetcher vient aider les entreprises à identifier les remboursements possibles, mais aussi à faire ces réclamations pour l'expéditeur dans un service clés en main qui ne nécessite aucun travail de la part de ce dernier », ajoute Matt Lessard, président de Service BF1 Canada.

Jonathan Laberge estime que trois mois seront nécessaires à la mise sur pied du nouveau site Web. L'entente comprenant les différents mandats numériques et stratégiques se déroulera, quant à elle, sur une période d'un an.

Se positionner comme chef de file

En tant que jeune entreprise offrant un service qui n'a jamais été proposé auparavant, Service BF1 Canada doit se positionner comme expert en matière de réclamations, mais également démontrer l'utilité de ses services. « À titre de partenaire HubSpot, notre agence doit aider Buster Fetcher à se positionner en ligne avec une stratégie en lien à la plateforme américaine. Dans le cadre de notre accompagnement stratégique, nous les aiderons à travailler sur l'éducation en lien avec leur produit et leur crédibilité en tant que petite entreprise », explique M. Laberge.

Grâce au nouveau site Web ainsi qu'aux différentes stratégies proposées par Reptile, Matt Lessard espère que son entreprise continuera d'avoir le vent dans les voiles, mais avec une plus grande dimension numérique. « Nous désirons clarifier notre message et offrir une vaste base de contenu permettant à nos clients actuels et potentiels d'accéder à des informations concrètes leur permettant d'augmenter leurs ventes et leur profitabilité, précise M. Lessard. Nous souhaitons aussi simplifier le processus d'abonnement à nos services et en faire bénéficier un maximum d'entreprises, car ce que nous offrons fait une réelle différence dans la vie de nos clients, selon nous. »

La plateforme Buster Fetcher est déjà en train d'étendre sa couverture de services pour les autres transporteurs bien connus de l'industrie : FedEx, UPS et Purolator, entre autres. Sous peu, les détaillants pourront profiter des mêmes procédures de réclamation pour ces grosses compagnies de livraison que celles utilisées avec Postes Canada.

À propos de Reptile

Avec ses 17 années d'expérience dans le monde du numérique, l'agence Reptile se donne comme mission d'accompagner ses clients vers des résultats inégalés. Grâce à des stratégies créatives répondant aux besoins d'affaires précis de ses clients, Reptile s'assure que ceux-ci rayonnent dans tout l'univers numérique. https://reptile.tech/

