Les ascenseurs TWIN de thyssenkrupp emmèneront les gens au sommet de la magnifique nouvelle tour Hekla, rendant le prochain monument phare de Paris encore plus spécial





ESSEN, Allemagne et PARIS, January 14, 2019 /PRNewswire/ --

Le quartier parisien de La Défense abritera un nouveau gratte-ciel spectaculaire, qui sera équipé des ascenseurs uniques dotés de deux cabines au lieu d'une seule évoluant dans la même cage. thyssenkrupp Elevator livrera douze ascenseurs TWIN, une technologie qui libère de la surface utile tout en augmentant le nombre de passagers transportés.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/806767/thyssenkrupp_TWIN_elevators.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/806766/thyssenkrupp_TWIN_elevators.jpg )

La tour Hekla, avec ses 66 000 mètres carrés de bureaux, deviendra un élément emblématique de la restructuration du quartier, incluant un sentier de verdure inspiré de la célèbre High Line de New York.

« Le concept avant-gardiste de la solution TWIN a joué un rôle décisif dans le développement du projet, étant donné qu'il intègre parfaitement les normes élevées de la tour et les exigences strictes en matière de transport, sans occuper davantage de surface utile avec plus de cages d'ascenseur », a commenté Peter Walker, PDG de thyssenkrupp Elevator. D'ici 2022, les ascenseurs TWIN transporteront des personnes dans le bâtiment à une vitesse de 7 m/s.

Les solutions TWIN dynamiseront également d'autres points névralgiques du monde entier d'ici 2022. Dans le quartier financier de Chengdu en Chine, 24 ascenseurs TWIN sur mesure seront installés dans deux nouvelles tours de bureaux impressionnantes, mesurant 250 mètres chacune.

À propos de nous :

Avec un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros pour l'exercice 2017/2018 et des clients répartis dans 150 pays, thyssenkrupp Elevator, qui s'est développée en une quarantaine d'années, a réussi à s'imposer comme l'une des entreprises d'ascenseurs leaders au niveau mondial grâce à l'application de ses compétences uniques en ingénierie. Avec plus de 50 000 employés hautement spécialisés, la société propose des produits et services intelligents et innovants. Le portefeuille se compose d'ascenseurs pour passagers et marchandises, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de passerelles d'embarquement pour passagers, d'escaliers et de monte-escaliers ainsi que de solutions de services personnalisés.

