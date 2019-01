Google, Ikea, Pepsico, British Airways, Primark et Carrefour, sont les premiers à confirmer leur présence au RBEWC





Les directeurs et cadres exécutifs des plus grandes sociétés internationales du secteur de la vente au détail participeront au premier RBEWC (Congrès international du commerce de détail et de l'expérience des marques). Les organisateurs de l'événement ont déjà confirmé les noms des premiers intervenants qui mettront en commun leurs expériences et évoqueront les principaux défis auxquels est confronté un secteur en pleine révolution technologique. Organisé par Fira de Barcelona, l'événement est divisé selon cinq domaines thématiques (expérience client, omnicanal, immobilier, technologie et personnalisation) et sept secteurs (mode, biens de consommation à rotation fréquente, boutiques et centres commerciaux, beauté, produits électroniques, ameublement et services bancaires numériques).

Les invités les plus notoires ayant déjà confirmé leur venue incluent Alex Cruz, Président de British Airways ; Barbara Martín Cópola, CDO (Directeur en chef du développement) chez IKEA ; Xavier Orriols, Vice-président principal Europe & Afrique et président Europe du Sud chez Pepsico ; Pascal Clouzard, Directeur général de Carrefour France; Fuencisla Clemares, Directeur général de Google Iberia ; Juan Chaparro, Directeur du groupe Chaîne logistique, approvisionnement et qualité chez Primark; et Bernd H. Schmitt, Professeur de marketing à l'université de Columbia.

Le congrès, qui dispose du consultant et professeur de l'IESE Business School, José Luis Nueno, comme président du comité directeur, va aborder des thèmes comme l'amélioration de l'expérience client, le commerce de détail dans le secteur de l'alimentation, les défis du développement durable, la chaîne logistique, l'omnichannel, la personnalisation, les stratégies pour améliorer l'efficacité des expéditions pour les achats en ligne, le commerce électronique de luxe et l'avenir du secteur immobilier.

Alba Batiste, directeur du Retail & Brand Experience World Congress, a indiqué que « Nous rassemblons quelques-unes des principales voix du secteur ainsi que les histoires de réussite les plus innovantes dans le but d'analyser comment le développement technologique est appliqué dans les différents sous-secteurs qui composent le commerce de détail ainsi que les tendances principales qui devraient dessiner l'avenir. »

Espace d'exposition et start-ups

L'événement, qui se déroulera du 27 au 29 mai à la Gran Via de Fira de Barcelona, disposera également d'une zone d'exposition pour 120 entreprises et d'un espace pour 75 start-ups, dont 25 d'entre elles qui participeront à un concours pour sélectionner la meilleure société nouvellement créée. Organisé par Fira de Barcelona, le premier Retail & Brand Experience World Congress vise à devenir un point de rencontre pour les sociétés qui développent les toutes dernières solutions technologiques et les principaux acteurs impliqués dans la vente en ligne, les boutiques physiques, les principales marques et les sociétés de commerce de détail.

