Metallica et Arrogant Consortia présentent la bière Enter Night Pilsner

« Une bière pilsner au bon goût de houblon jouée avec une pédale de distorsion »

ESCONDIDO, Californie, 14 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Metallica et Arrogant Consortia (une marque de la brasserie californienne Stone Brewing) ont annoncé l'arrivée de la bière Enter Night Pilsner. Désormais lancée aux États-Unis, et à l'échelle internationale au printemps prochain, Enter Night Pilsner reflète une expression unique des valeurs communes qui ont contribué à définir Metallica et Stone Brewing : une passion pour l'indépendance, une transcendance des genres, des partis pris fracassants et le défi des conventions.

Enter Night Pilsner est le fruit d'une véritable étincelle créative entre deux entités qui se sont érigées comme des forces de la nature internationales dans leurs univers respectifs, alors qu'elles étaient initialement en marge. Une vision extrêmement ciselée, allié à un mépris affiché du statu quo fait d'Enter Night Pilsner une collaboration chorale digne d'être célébrée. Les membres de Metallica et la direction de Stone ont participé à chaque étape aux côtés de leur talentueuse équipe de brasseurs. L'esprit de collaboration a plané partout, depuis le quartier général de Metallica dans la baie de San Francisco et celui de la brasserie situé à San Diego, aux nombreuses bières prises dans les coulisses des concerts. Lars Ulrich, le batteur de Metallica, et Greg Koch, cofondateur de Stone, ont même profité de plusieurs occasions chez Lars pour « discuter » (jargon du secteur pour dire « boire ») des bières. Après tout, il n'y avait qu'une seule chance de bien faire les choses, et obtenir moins qu'un résultat stupéfiant n'était tout simplement pas envisageable.

« Metallica et Stone Brewing partagent un nombre infini d'idéaux et de points de vue », déclare Lars. « La similitude de nos parcours me sidère toujours. Nos visions respectives des mondes dans lesquels nous vivons, de la créativité et des processus, et le sens de la place que nous occupons par rapport à nos homologues et à 'l'Homme' sont presque identiques. Cette collaboration à l'état pur coule absolument de source, et nous avons hâte de partager cette formidable boisson avec le reste du monde. »

« Je me souviens d'avoir vu Metallica sur la couverture d'un magazine juste après la sortie du Black Album », se rappelle Greg. « Sur la couverture, il y avait une phrase qui fait encore écho en moi à ce jour : 'Metallica n'est pas allé vers la première place, c'est la première place qui est venue vers eux'. J'adorais ce que ça voulait dire. Faites comme bon vous semble et ne faites jamais de compromis avec votre art. Si ce que vous faites est bon, les gens viendront vers vous. Je vois cette simple citation comme l'une des pierres angulaires de la philosophie de Stone Brewing. »

Les amateurs de bières artisanales vont non seulement apprécier le caractère intense de la bière Enter Night, mais aussi sa saveur et son arôme remarquables qui allient artistiquement la beauté d'une pilsner traditionnelle du nord de l'Allemagne avec les notes modernes et provocatrices d'Arrogant Consortia. Cela se traduit par une pilsner qui brouille les cartes du genre et permet de plonger dans le monde du houblon, car elle donne une amertume affirmée sur sa note finale. Elle a fait l'objet de premières apparitions exclusives auprès de quelques privilégiés pendant des concerts de Metallica, l'automne dernier. La bière sera distribuée aux quatre coins des États-Unis au cours du premier trimestre 2019, et sa diffusion mondiale s'étendra au printemps prochain à l'Europe, l'Australie, la Chine, et d'autres pays.

Arrogant Consortia est une marque en propriété exclusive de Stone Brewing. Sa gamme de bières, aux notes souvent provocatrices et toujours bien tranchées, comprend notamment l'Arrogant Bastard Ale et l'Arrogant Bastard Ale vieillie en fût à bourbon. La brasserie de renommée mondiale est bien connue pour être le porte-drapeau affirmé de la brasserie artisanale indépendante, et pour se dresser contre l'ennui et la fadeur distillés par la « bière jaune gazeuse », industrialisée et transformée en simple marchandise. Enter Night Pilsner est brassée pour être dégustée fraîche et elle s'apprécie mieux en compagnie de vos amis... que ce soit dans les bars, chez vous ou sur le hayon d'une voiture... en écoutant votre musique préférée.

Quelques chiffres :

Statistiques : 5,7 % degrés d'alcool, 45 IBU (International Bitterness Unit, soit indice international d'amertume)

Conditionnement : paquets de six canettes de 16 oz (47 cl) ou pression

