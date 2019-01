DBRS ouvre son troisième bureau européen à Madrid





TORONTO, 14 janvier 2019 /PRNewswire/ -- DBRS, quatrième agence de notation au monde, a annoncé l'ouverture d'un troisième bureau européen pour accélérer sa croissance et renforcer sa présence dans le sud de l'Europe.

La création d'un bureau à Madrid, baptisé « DBRS Ratings GmbH, Sucursal en España », est un autre investissement décisif de DBRS, qui est reconnue au niveau mondial comme une alternative aux agences de notation de crédit établies. Après l'enregistrement officiel des activités de DBRS en Europe continentale en tant qu'agence de notation de crédit agréée par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), le bureau espagnol est déjà opérationnel et des analystes expérimentés du bureau de Londres ont été transférés à Madrid.

« À Madrid, DBRS attribuera des notations aux acteurs du marché à la recherche d'une expertise dans l'analyse des dettes souveraines, des banques, des obligations sécurisées, des titrisations ainsi que des risques en entreprise. » Nos services comprendront des notations, des commentaires de recherche et des analyses de données reconnus pour la rigueur analytique que les principales parties intéressées attendent de DBRS », a déclaré Zulema Aragonés Monjas, représentante légale et directrice de la succursale de Madrid.

En mars 2018, DBRS a ouvert un bureau en Allemagne afin de renforcer sa présence en Europe. La principale motivation commerciale de DBRS est de servir sa clientèle grandissante et de répondre aux besoins des investisseurs en Europe continentale. DBRS a choisi Madrid pour renforcer ses capacités d'analyse et se rapprocher encore plus de ses clients du sud de l'Europe.

« L'ouverture de notre bureau à Madrid nous aidera à offrir à nos clients espagnols, italiens et portugais le meilleur service possible », a déclaré Marta Zurita Bermejo, directrice générale et directrice du développement des activités européennes.

« La décision de nous développer en Europe, d'abord à Francfort et maintenant à Madrid, est pleinement confortée par le succès de notre stratégie commerciale européenne. En effet, nous avons fortement progressé sur certains des principaux marchés européens ces dernières années », a ajouté Mme Zurita.

Le bureau, situé Calle del Pinar dans le Barrio de Salamanca, est le troisième site de DBRS en Europe et l'un de ses six sites mondiaux. DBRS emploie environ 500 personnes dans le monde, dont plus de 100 en Europe.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de DBRS auprès de l'AEMF, veuillez consulter le lien suivant : https://www.dbrs.com/research/337370/dbrs-welcomes-esmas-decision-to-register-its-additional-european-credit-ratings-agency.

Pour plus d'informations sur l'expansion de DBRS en Europe, consultez le site Web dbrs.com ou suivez le lien suivant : https://www.dbrs.com/research/324581/dbrs-expands-in-europe-with-new-office-in-germany.

Une version espagnole de ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : www.dbrs.com.

DBRS Communications : Dennis Ferreira, +44 20 3356 1555, European.Communications@dbrs.com.

À propos de DBRS

DBRS est une agence de notation privée et indépendante reconnue dans le monde entier. Elle dispose de bureaux à Toronto, New York, Chicago, Londres, Francfort et Madrid. Fondée en 1976 au Canada, DBRS se développe rapidement à l'international. DBRS s'appuie sur ses 40 ans d'expérience et sa solide réputation pour rechercher de nouvelles opportunités et réaliser des investissements ciblés cadrant avec ses activités principales de notation. DBRS est aujourd'hui la quatrième plus grande agence de notation au monde. Du fait de son approche et de sa taille, elle dispose d'une certaine agilité pour répondre aux besoins des clients sur leurs marchés locaux, tout en étant suffisamment importante pour fournir l'expertise et les ressources nécessaires.

DBRS Ratings GmbH

Neue Mainzer Straße 75

60311 Frankfurt am Main

Allemagne

Geschäftsführer: Detlef Scholz

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 110259

DBRS Ratings GmbH, Sucursal en España

Calle del Pinar, 5

