Chine : la technologie de conduite autonome jaillit avec Kuandeng Technology, cartographe haute précision, qui gagne du terrain à pas de géant





LAS VEGAS, 13 janvier 2019 /CNW/ - Le salon CES, rendue à l'édition 2019, fait encore des vagues, toujours aussi attractif que passionnant, et les entreprises chinoises y occupent une place de plus en plus importante. Près d'un tiers des exposants viennent de Chine. Et dans le domaine surtout de la conduite autonome, secteur en vogue, les entreprises chinoises sont en train de dépasser leurs concurrents à une vitesse vertigineuse.

Au CES de cette année, la société chinoise, Kuandeng Technology, figure de proue des entreprises dans le domaine de la cartographie de haute précision, a fait valoir au monde entier l'avantage essentiel des produits et technologies cartographiques innovants de haute précision. Par cette démonstration de compétence, la société veut se démarquer comme étant le meilleur partenaire pour les constructeurs automobiles qui souhaitent explorer le marché de la conduite autonome en Chine.

Qui plus est, Kuandeng Technology possède des technologies de base centrées sur l'IA, telles que l'apprentissage en profondeur, la vision 3D, la reconnaissance d'images, la robotique, la construction automatique de cartes, les services de cartographie en nuage, entre autres, et sa plateforme peut rapidement dresser des cartes de haute précision sans intervention humaine à grande échelle. Fait notable, la société est devenue l'un des principaux fournisseurs de services de solutions cartographiques intégrées de haute précision.

Concrètement, la solution cartographique haute définition préinstallée, au centimètre près, intègre des données telles que le type de voie, la largeur de la voie, les repères, les clôtures, le type de bord de route, en plus des informations de base dont notamment la forme de la voie, la pente, la courbure, la chaussée et la direction. D'autre part, le module de localisation haute précision acquiert l'image via la caméra, extrait les éléments de la carte par le biais du module de détection, la compare aux cartes de haute précision et combine les signaux GPS, IMU et vitesse de roue pour acquérir la position et la pose précises du véhicule dans les cartes haute définition. Le module d'externalisation ouverte (crowdsourcing) est divisé en deux parties, à savoir le côté véhicule et le nuage. Le côté véhicule recueille des cartes vectorisées, des poses et d'autres informations, puis les retransmet au nuage. Les cartes de haute définition sont générées par une segmentation régionale intelligente et un regroupement spatial hiérarchique, technique qui permet de résoudre des problèmes tels que le coût de collecte et la fréquence de mise à jour.

De toute évidence, la cartographie est un domaine qui ne fait pas appel seulement à une combinaison de technologie et d'expérience, elle exige aussi de nombreuses compétences spécialisées. Et comme la création de cartes de haute qualité et de haute précision, ne peut se passer de professionnels du secteur de la cartographie, Kuandeng Technology a également attiré des meilleures universités du monde un grand nombre de diplômés ayant une formation en cartographie.

Parmi les utilisateurs de cartes de haute précision figurent les constructeurs automobiles. Consciente du fait que la période de certification est longue et que le coût de remplacement d'un fournisseur est élevé, Kuandeng a pris les devants en collaborant avec les grands constructeurs automobiles et les équipementiers de premier rang, une initiative qui lui permet de conserver son avantage de premier arrivé.

Liens connexes :

http://www.kuandeng.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/807520/kuandeng.jpg

SOURCE Kuandeng

Communiqué envoyé le 13 janvier 2019 à 20:39 et diffusé par :