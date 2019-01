Invitation aux médias - Assemblées de consultation pour les employé-es de soutien de la Commission scolaire de Montréal en préparation de la prochaine ronde de négociation du secteur public





MONTRÉAL, le 13 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des employé-es des services publics-CSN (FEESP-CSN) ainsi que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) feront le point sur les assemblées de consultation de leurs membres en préparation de la prochaine ronde des négociations du secteur public pour les employé-es de soutien de la Commission scolaire de Montréal. Seront présent :

Date : Lundi 14 janvier 2019



Heure : 8h00



Endroit : Devant l'école Pierre-Dupuy au 2000 rue Parthenais, Montréal

À propos de la FEESP-CSN

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe plus de 60 000 syndiqué-es oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

À propos du secteur scolaire FEESP-CSN

Le secteur scolaire de la FEESP-CSN représente quelque 30 000 employé-es de soutien des établissements scolaires du Québec dans 31 commissions scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones, ce qui en fait l'organisation syndicale la plus représentative du secteur.

À propos du CCMM?CSN

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM?CSN regroupe près de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie-James.

