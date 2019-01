Super B : il faut accorder plus d'attention pour faciliter la transition énergétique





La scission de Lithium Werks et de Koolen Industries offre de nouvelles opportunités

Le spécialiste des batteries et du stockage d'énergie Lithium Werks a annoncé aujourd'hui qu'il va se consacrer essentiellement à l'accomplissement de sa mission, qui vise à faciliter la transition énergétique. Les activités se poursuivent dans deux entreprises du groupe : Koolen Industries (http://www.koolenindustries.com) et Lithium Werks. Cette scission va permettre à l'entreprise de répondre plus rapidement à la croissance colossale qu'elle connaît actuellement. Koolen Industries, une entreprise néerlandaise dirigée par Kees Koolen, se consacre à l'énergie intelligente et aide les personnes et les entreprises à contribuer à la transition énergétique. Koolen Industries détient à 100 % Super B, un développeur et fabricant de batteries au lithium situé à Hengelo.

« Quand on connaît une croissance aussi rapide que celle que nous avons vécue l'an dernier, il faut accorder de l'attention à beaucoup de choses », a déclaré Kees Koolen, qui est désormais le fondateur de Koolen Industries. « Nous avons travaillé simultanément sur un tel nombre de fronts, sur trois continents, que nous n'avons tout simplement pas pu agir assez vite. Cette scission en deux entreprises va permettre à chacune d'entre elles de se consacrer à son domaine, tandis qu'elles oeuvreront toutes deux à la réalisation de leur objectif de plus grande envergure : faciliter la transition énergétique. »

Koolen Industries, englobant Super B, se consacre au stockage intelligent d'énergie propre, à l'électrification, à la transition des batteries à l'acide-plomb à celles au lithium et aux batteries de démarrage, pour lesquelles Super B construit une marque réputée depuis des années. C'est l'Europe qui a d'abord été la région ciblée. « Le marché se développe très rapidement et offre d'innombrables opportunités de développement aux entreprises. Il est souhaitable que chacun choisisse désormais sa propre spécialisation, afin que nous puissions nous consacrer à notre secteur. Pour nous, cela consiste à centrer nos efforts sur l'énergie intelligente et le développement de produits de qualité supérieure, en nous appuyant sur une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs et un site de production en plein essor, situé à Hengelo. Koolen Industries reste un actionnaire minoritaire de Lithium Werks et nous prévoyons d'ailleurs d'utiliser nos produits respectifs », a déclaré Kees Koolen.

Kees Koolen est persuadé que Koolen Industries va, à l'instar de ses autres entreprises, connaître une croissance exponentielle. De nouveaux développements sont à l'oeuvre dans plusieurs domaines : « Au printemps prochain, nous allons installer une douzaine de solutions résidentielles, particulièrement dans la région de Twente. Nous les testons de manière exhaustive afin d'être prêts à les fournir à grande échelle aux domiciles des clients. Un certain nombre de développements sont également en cours pour des applications industrielles, notamment le lancement de nouvelles batteries énergétiques. Dans le secteur des batteries de démarrage, l'activité avec laquelle Super B a entamé sa trajectoire, nous connaissons une belle progression avec les clients importants. Je suis heureux de voir que nous travaillons avec une équipe formidable pour nos clients et avec eux ».

À propos de Koolen Industries

Chez Koolen Industries, nous nous sommes fixé comme mission de permettre à tout un chacun de contribuer à la transition énergétique. C'est pourquoi nous fournissons des solutions énergétiques intelligentes aux consommateurs et aux entreprises.

Située à Hengelo, aux Pays-Bas, Super B fait partie de Koolen Industries. Elle développe et produit des batteries au lithium et des systèmes de gestion de batteries de qualité supérieure.

http://www.koolenindustries.com

http://www.super-b.com

