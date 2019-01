Avez-vous acheté des actions de SNC-Lavalin (« SNC ») entre le 6 novembre 2009 et le 27 février 2012 inclusivement?





LONDON, ON, le 12 janv. 2019 /CNW/ - Un règlement a été conclu dans le cadre d'actions collectives intentées contre SNC et certains de ses anciens dirigeants et administrateurs, alléguant que SNC-Lavalin a fait de fausses représentations dans certaines de ses communications publiques diffusées entre le 6 novembre 2009 et le 27 février 2012.

SNC et ses assureurs ont accepté de payer une somme totale de 110 000 000$ CAN afin de régler ces actions collectives. Le règlement constitue un compromis quant à des réclamations contestées et ne constitue pas une admission de responsabilité ou d'actes fautifs par SNC ou l'un ou l'autre des autres Défendeurs.

Le règlement a été approuvé par les Tribunaux de l'Ontario et du Québec. Les Tribunaux ont nommé la firme RicePoint Administration Inc. à titre d'Administrateur du règlement. Afin d'être admissible à l'obtention d'une indemnité, les Membres du Groupe devront compléter un Formulaire de Réclamation et le soumettre à l'Administrateur, au plus tard le 13 mai 2019. Si vous ne soumettez pas votre réclamation avant cette date limite, vous pourriez ne pas pouvoir réclamer en vertu du Règlement et votre droit d'action pourrait être éteint.

Pour obtenir de plus amples informations sur vos droits et sur la façon de les exercer, veuillez consulter l'avis en version détaillée disponible en ligne au snclavalinclassaction.com ou appelez sans frais au 1-866-447-6214.

SOURCE Siskinds Desmeules s.e.n.c.r.l.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :