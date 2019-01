Avis aux médias - Les Prix d'histoire du Gouverneur général seront remis à Rideau Hall





OTTAWA, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix d'histoire du Gouverneur général de 2018 à des enseignants et à d'autres Canadiens exceptionnels lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall, le lundi 28 janvier 2019, à 10 h 30.

Le Prix d'histoire du Gouverneur général reconnaissent les efforts déployés par les récipiendaires pour éveiller l'intérêt à l'égard de l'histoire canadienne et de notre patrimoine et soulignent les réalisations exceptionnelles dans les cinq domaines suivants : enseignement, musées, programmes communautaires, recherche savante et médias populaires.

Les Prix d'histoire du Gouverneur général pour l'excellence en enseignement :

Eric Chassé - École internationale Lucille-Teasdale, Brossard (Québec)

- École internationale Lucille-Teasdale, (Québec) Temma Frecker - The Booker School, Port Williams (Nouvelle-Écosse)

- The Booker School, (Nouvelle-Écosse) Jean-François Gosselin - École Marcelle-Mallet, Lévis (Québec)

- École Marcelle-Mallet, Lévis (Québec) Lisl Gunderman et Maxine Hildebrandt - Wildwood School et Mother Earth's Children's Charter School (Alberta)

- Wildwood School et Mother Earth's Children's Charter School (Alberta) Lisa Howell - Pierre Elliott Trudeau Elementary School, Gatineau (Québec)

- Pierre Elliott Trudeau Elementary School, (Québec) Paul Paterson - Westmount Secondary School, Hamilton ( Ontario )

Le Prix d'histoire du Gouverneur général pour l'excellence des programmes en musées - Histoire vivante! :

Empreintes de pas : Une marche à travers les générations, Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute, Oujé-Bougoumou (Québec)

Le Prix d'histoire du Gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires :

Mon vélo raconte , Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord et Artistes en arts visuels du Nord de Montréal, Montréal-Nord (Québec)

, Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord et Artistes en arts visuels du Nord de Montréal, Montréal-Nord (Québec) Shiloh Centre for Multicultural Roots Oral History Project, Shiloh Centre for Multicultural Roots, Edmonton (Alberta)

Le Prix d'histoire du Gouverneur général pour la recherche savante (Prix Sir-John-A.-Macdonald) :

Elsbeth Heaman pour son ouvrage Tax, Order, and Good Government: A New Political History of Canada , 1867-1917, Montréal (Québec)

Le Prix d'histoire du Gouverneur général pour les médias populaires (Prix Pierre-Berton) :

Bill Waiser , Saskatoon ( Saskatchewan )

De plus, deux prix nationaux pour les étudiants et le Prix pour l'histoire canadienne Expériences Canada seront remis aux personnes suivantes :

Concours d'histoire illustrée pour les enfants de Kayak :

Jonathan Chassé , Gaspé (Québec)

, Gaspé (Québec) Kaira Picard , Whitby ( Ontario )

Arts et récits autochtones :

Leah Baptiste , Brooks (Alberta)

, Jared Boechler , Saskatoon ( Saskatchewan )

, ( ) Tehatsistahawi Kennedy , London ( Ontario )

, ( ) Shelby Lisk , Belleville ( Ontario )

Prix d'Expériences Canada :

Pat Watson - Guides du Canada , Elgin ( Ontario )

Au sujet des Prix d'histoire du Gouverneur général

Les Prix d'histoire du Gouverneur général ont été établis en 1996, par la Société d'histoire nationale du Canada, afin de souligner l'excellence en enseignement de l'histoire canadienne. Aujourd'hui, en partenariat avec les principales organisations nationales canadiennes vouées à l'histoire, dont la Société historique du Canada, l'Association des musées canadiens, Historica Canada et Expériences Canada, la Société Histoire Canada récompense les nombreuses façons dont les Canadiens enseignent, communiquent et célèbrent l'histoire. Pour en savoir davantage au sujet de ces prix, visitez www.histoirecanada.ca/Prix.

