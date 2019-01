La Banque Scotia annonce un placement initial de débentures subordonnées (FPUNV)





/AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 11 janv. 2019 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX, NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui un placement initial de 1.75 milliard de dollars de débentures subordonnées (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) au taux de 3.89% échéant en 2029 (les « débentures »), conformément à son prospectus préalable de base du 25 juillet 2018.

Les débentures, qui seront placées par l'intermédiaire d'un syndicat dirigé par les Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia, devraient être émises le 18 janvier 2019. L'intérêt est payable semestriellement à compter de la date d'émission jusqu'au 18 janvier 2024 à un taux annuel de 3.89%. Du 18 janvier 2024 à l'échéance du 18 janvier 2029, les porteurs de débentures toucheront un coupon trimestriel à un taux équivalent à celui des acceptations bancaires de 90 jours et majoré de 1.58%, à compter du 18 avril 2024.

À compter du 18 janvier 2024, la Banque Scotia pourra, à son choix et sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), racheter les débentures, en totalité à tout moment ou en partie de temps à autre, à leur valeur nominale majorée de l'intérêt couru et non versé, moyennant un préavis d'au moins 30 jours, mais n'excédant pas 60 jours.

Le produit net du placement sera affecté à des fins bancaires générales.

La Banque Scotia prévoit déposer, au Canada, un supplément à son prospectus préalable de base du 25 juillet 2018. Ce document et le prospectus seront accessibles au www.sedar.com.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues ni envoyées directement ou indirectement aux États-Unis, y compris ses territoires et possessions, ni à toute personne des États-Unis, en son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des débentures aux États-Unis.

