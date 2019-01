Rockwood Capital ajoute Tara McCann et Injong Kim à l'équipe « Capital and Client Strategies »





NEW YORK, LOS ANGELES et SAN FRANCISCO, 11 janvier 2019 /CNW/ - Rockwood Capital, LLC (« Rockwood »), une firme privée de placement immobilier, annonce aujourd'hui l'ajout de deux professionnels de haut niveau à son équipe « Capital and Client Strategies » : Tara McCann, à titre de directrice générale, et Injong Kim, à titre de directeur. Ces deux personnes travailleront au bureau de New York de Rockwood.

Mme McCann assurera la gestion des relations avec la clientèle de Rockwood ainsi que les initiatives de collecte de fonds à l'échelle mondiale. Elle siégera aussi au comité de stratégie de placement de la firme. M. Kim, lui, se concentrera sur les relations avec la clientèle et sur la collecte de fonds en Asie. Mme McCann et M. Kim seront tous deux responsables du développement et de la mise en oeuvre des stratégies et des produits d'investissement pour le compte des investisseurs nationaux et internationaux.

Mme McCann a plus de 20 ans d'expérience en matière de financement immobilier. Avant son arrivée à Rockwood, elle a occupé des postes de haute direction voués au développement de stratégies, aux relations avec les investisseurs, aux acquisitions et aux services bancaires d'investissement. Plus récemment, elle a exercé la fonction de directrice générale au sein de l'USAA Real Estate, où elle a dirigé le développement de stratégies et la mobilisation des capitaux pour Square Mile Capital, une société liée à la firme.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tara au sein de Rockwood », affirme Tyson Skillings, associé-directeur. « Ses compétences en leadership et sa vaste expérience au sein de l'industrie, y compris en mobilisation de capitaux, en développement de stratégies et en convention de transaction, font d'elle la candidate idéale pour ce poste. »

M. Kim, pour sa part, cumule plus de 11 ans d'expérience en matière de financement immobilier. Avant de se joindre à Rockwood, M. Kim occupait le poste de gestionnaire principal de portefeuille au NPS (National Pension Service -- Service national des prestations de retraite) de la République de Corée, où il se concentrait sur les investissements immobiliers mondiaux et la gestion de portefeuille. À NPS, il était responsable notamment des investissements directs, des investissements dans les fonds, des coentreprises, des investissements conjoints et d'autres portefeuilles de capitaux privés.

« Nous sommes très heureux que Injong se joigne à l'équipe », soutient Walter Schmidt, associé-directeur principal. « Nous sommes d'avis que nous profiterons grandement de son expertise, de son esprit d'investisseur et des relations qu'il a tissées avec des professionnels de l'immobilier de partout dans le monde. »

À propos de Rockwood Capital

Rockwood Capital, LLC (Rockwood) est une firme de gestion de portefeuille immobilier fondée en 1995 qui fournit des capitaux propres jumelés à une expertise en exploitation de biens immobiliers pour le repositionnement, la recapitalisation, le développement et le réaménagement d'aires destinées aux habitations, aux bureaux, à la recherche et au développement, à la vente au détail et à l'industrie hôtelière dans des marchés clés partout aux États-Unis. Rockwood et ses directeurs ont investi pour le compte de leur clientèle environ 28,9 milliards $ en immobilier par l'entremise de fonds amalgamés et de comptes distincts. Comptant 76 personnes, Rockwood est une organisation ayant des bureaux à New York, New York, à San Francisco, en Californie, et à Los Angeles, en Californie. Elle gère un portefeuille dont la valeur comptable nette est évaluée à environ 3,6 milliards $ au sein d'une valeur foncière brute de 7,1 milliards $ en date du 30 septembre 2018. On compte parmi les investisseurs de Rockwood des fonds souverains, des caisses de retraite publiques et privées, des fonds de dotation, des fondations, des sociétés d'assurance, des fonds de fonds, des particuliers ayant un patrimoine considérable et des bureaux de gestion de patrimoine.

