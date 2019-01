Avis aux médias - La gouverneure générale et le premier ministre participeront à une vidéoconférence avec l'astronaute David Saint-Jacques





OTTAWA, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, et le premier ministre Justin Trudeau tiendront une vidéoconférence à Rideau Hall avec l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques le lundi 14 janvier 2019, à 10 h.

Un groupe d'étudiants participeront aussi à la vidéoconférence et auront l'occasion de poser à l'astronaute des questions sur son expérience dans l'espace.

David Saint-Jacques s'est envolé en direction de la Station spatiale internationale (SSI) le 3 décembre 2018 pour participer à sa première mission dans l'espace et mener des expériences scientifiques, accomplir des tâches robotiques et mettre à l'essai de nouvelles technologies. À l'issue de cette mission, il deviendra le Canadien à avoir séjourné le plus longtemps à bord de la SSI. Pour en savoir plus sur la mission, visitez http://asc-csa.gc.ca/fra/missions/expedition58/default.asp.

Cet évènement sera ouvert à un pool média. Pour plus d'information, veuillez

communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire au 613-992-6517. Les

représentants des médias couvrant l'évènement doivent se présenter à l'entrée Princesse

Anne à 9 h 30 au plus tard le jour de la téléconférence.

