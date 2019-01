Une programmation artistique abondante à Sainte-Thérèse





Le gouvernement du Canada appuie le diffuseur Odyscène

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Notre gouvernement s'est engagé à favoriser la diffusion des arts aux quatre coins du pays, et ce, en milieu rural et urbain. Les diffuseurs artistiques permettent aux Canadiens de découvrir et d'apprécier des artistes de disciplines variées.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 30 000 dollars à l'organisme Odyscène.

Chaque année, Odyscène offre à la population de Sainte-Thérèse et des environs une programmation en arts de la scène diversifiée (chanson, musique, danse, théâtre de création, humour et variétés), dont un grand nombre de représentations sont destinées à la clientèle scolaire et aux familles. L'organisme présente sa programmation annuelle à trois endroits : au Théâtre Lionel-Groulx, au Cabaret BMO Sainte-Thérèse et à la Salle Pierre-Legault.

Accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette aide permettra à Odyscène de présenter divers spectacles et activités dans le cadre de sa programmation de 2019-2020.

« Année après année, Odyscène propose à la population de Sainte-Thérèse et des environs un éventail de spectacles qui mettent en vedette un grand nombre d'artistes québécois et canadiens. Notre gouvernement est fier d'aider Odyscène à offrir une programmation artistique diversifiée et de qualité à un public de tous âges, laquelle met en valeur le talent d'ici. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« L'apport financier du ministère du Patrimoine canadien aidera Odyscène à poursuivre sa mission de leader culturel dans les Basses-Laurentides. Avec cet investissement, le diffuseur consolidera ses actions, poursuivra son développement dans les disciplines à risque et continuera d'offrir une place de choix à la relève artistique ainsi qu'à la clientèle jeunesse. »

- M. Serge Dion, président du conseil d'administration, Odyscène

Fondé en 1986, Odyscène est un diffuseur en arts de la scène qui oeuvre à Sainte-Thérèse, dans la région des Laurentides. Sa mission consiste à soutenir, à promouvoir et à défendre le développement des arts de la scène dans la municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville.

Le financement de 30 000 dollars contribuera à la mise en oeuvre d'une programmation artistique diversifiée et d'activités de développement et de sensibilisation de l'auditoire au cours de la saison 2019-2020.

Rappelons qu'en 2016, Odyscène a inauguré sa nouvelle salle de spectacles, soit le Cabaret BMO Sainte?Thérèse. En 2016-2017, le gouvernement du Canada lui a octroyé une somme de 110 077 dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin qu'il acquière de l'équipement spécialisé.

Chaque année, le Fonds du Canada pour la présentation des arts appuie environ 650 festivals artistiques professionnels, séries de spectacles et autres activités liées à la présentation des arts dans plus de 250 villes ou communautés partout au Canada.

